Welsh Champion Hurdle: Sam Ewing termine un week-end de rêve alors qu’Effernock Fizz décroche le long métrage de Ffos Las | Nouvelles de la course

Sam Ewing a ajouté la gloire du champion gallois Hurdle à sa victoire dans le Native River Handicap Chase samedi alors qu’Effernock Fizz a pris la fonction Ffos Las pour l’entraîneur Cian Collins.

Le jeune coureur a remporté la victoire samedi sur le vétéran de 12 ans Peregrine Run, livrant une course puissante pour prendre le dessus sur Tea Clipper à Chepstow.

Mais si cette course était toute en puissance, son meilleur dimanche sur Effernock Fizz – ayant son 70e début de carrière – était une question de timing, d’obtention des fractions sur place et d’accélération pour franchir l’obstacle de 50 000 £ pour le jeune entraîneur irlandais.

Peregrine Run en action gagnante à Leopardstown pour l’entraîneur Peter Fahey





Ewing a empilé ses rivaux derrière la jument de sept ans, avant de rentrer à la maison après le troisième dernier obstacle et a bien résisté pour nier Milkwood et Sam Twiston-Davies qui avaient deux longueurs de retard en deuxième.

Ben Pauling’s Severance a été expulsé du favori 2/1 mais n’a pu terminer que troisième, avec le vainqueur de 2021 Glory And Fortune quatrième et Hardy Du Seuil le dernier des cinq à domicile.

Un Ewing ravi n’a pas pu cacher sa joie après la course, racontant Sky Sports Racing: “C’est génial de l’avoir – je suis très reconnaissant envers tout le monde, en particulier Cian et Tommy qui m’ont laissé la monter aujourd’hui.

“Elle adore ses courses et semble s’améliorer pour sa forme physique. C’était une excellente course la semaine dernière et c’est bien d’en faire une meilleure aujourd’hui.

“J’ai bien repris à l’arrière de l’avant-dernier et de l’avant-dernier, alors j’ai pensé que j’aurais peut-être mis un peu de distance entre eux à ce moment-là.

“Elle est vraiment restée jusqu’à la ligne et a fait de gros efforts. S’ils sont tous comme ça, j’adorerais revenir !”