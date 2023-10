Welsh Champion Hurdle : Nemean Lion bat Anyharminasking pour remporter le titre Ffos Las pour Kerry Lee | Nouvelles des courses

Le DragonBet Welsh Champion Hurdle a eu une superbe fin à Ffos Las alors que le Nemean Lion de Kerry Lee a relevé un défi tardif d’Anyharminasking.

Vainqueur de deuxième année à Kelso la saison dernière, le joueur de six ans, peu couru, a été expulsé comme favori commun 3/1 sous Richard Patrick.

Les deux hommes se sont glissés dans la course, suivis tout le temps par Jonjo O’Neill sur l’éventuel finaliste et ont devancé leurs rivaux sur le dernier obstacle.

La monture d’O’Neill s’est considérablement éloignée des tribunes et cela a peut-être coûté sa victoire au tir 14/1 alors que Patrick et Nemean Lion sont restés droits pour gagner d’une longueur et demie.

Fiveonefive a terminé loin troisième, devant El Muchacho et Gin Coco.

Patrick a dit Courses de sports aériens: « Ça s’est très bien passé. Pour un cheval qui a tendance à faire quelques erreurs à l’obstacle, il était A-1 aujourd’hui. Nous avons fait beaucoup de travail avec lui.

« Discuter pour la première manche de la saison et courir comme ça, c’est très impressionnant. Il adore ce match. »

Lee a ajouté : « Tout le mérite revient à Richard Patrick parce qu’il a travaillé tellement avec ce garçon.

« Je voulais venir ici avant quelque chose comme Greatwood parce qu’il peut gérer un peloton plus petit et trouver ses marques.

« Nous verrons ce que fait le terrain à Cheltenham, mais ce serait l’idée ensuite. »

Matata a fait des débuts très impressionnants à l’obstacle pour Nigel Twiston-Davies, sans jamais voir un rival pour gagner s’atténuer dans le DragonBet Nouveau site Web Course à handicap limitée pour les novices du Norton’s Coin Trophy.

Image:

Nigel Twiston-Davies semble avoir un autre chasseur talentueux à Matata





Après avoir tiré le jockey Daryl Jacob en tête, le vainqueur du double haies a montré un réel goût pour les obstacles plus importants et a largement distancé ses rivaux en franchissant la ligne d’arrivée avec 10 longueurs d’avance sur Cruz Control et Manorbank.

Deux défenseurs très intelligents de l’avenir se sont battus dans le DragonBet est né du Maiden Hurdle du Betting Ring avec un débutant Parc du Mont Fuji prendre le dessus sur Wrappedupinmay de Paul Nicholls.

Le vainqueur, entraîné par Jonjo O’Neill et monté par son fils Jonjo Jr, a été acheté pour 290 000 £ en février et le fils de Walk In The Park a fait preuve d’une belle attitude pour affronter son rival plus expérimenté.

O’Neill Jr a dit Courses de sports aériens: « Le deuxième n’est pas un mauvais cheval du tout et notre garçon veut probablement des pistes comme celle-ci.

« Nous l’avons acheté pour devenir un chasseur de trois milles, mais il semble qu’il sera capable de performer à un niveau décent cette année. »

L’entraîneur gagnant a ajouté : « C’est un grand cheval et il a très bien sauté. Il a encore beaucoup à apprendre mais il a l’air prometteur.

« Nous allons retourner à la planche à dessin, essayer de lui trouver une belle piste et j’espère qu’il s’améliorera encore. »