Wellsville demandera une aide financière via l’ODNR pour la marina | Actualités, Sports, Emplois

WELLSVILLE — À la suite d’une réunion publique mardi sur les améliorations à apporter à la marina de Wellsville avant sa réunion ordinaire, le conseil du village de Wellsville a donné le feu vert au maire Bob Boley pour demander une aide financière pour l’amélioration de la marina.

Le village demandera de l’aide auprès du Fonds de conservation des terres et de l’eau du Département des ressources naturelles de l’Ohio (ODNR) dans le but d’obtenir une subvention du parc pour l’amélioration de la marina.

Le responsable des finances, Hoi Wah, a déclaré que le village avait reçu la même subvention d’investissement l’année dernière, d’un montant de 150 000 dollars. Le village espère utiliser cette somme comme fonds de contrepartie nécessaire à la subvention demandée, qui est une contrepartie 50/50.

« Si la demande de subvention est acceptée, nous espérons acheter des quais pour bateaux, des fermes, une petite drague, éventuellement rénover le stand de concession et les toilettes et peut-être obtenir un réservoir de carburant portable pour la marina », Wah a dit.

Wah a également noté que le village encourage tous les résidents ou entreprises à rédiger une lettre de soutien pour le projet. Plus vous recevrez de lettres, plus la candidature marquera de points.

Toute personne intéressée à rédiger une lettre de soutien peut contacter Wah à la salle des fêtes au 330-532-2524.

La demande de subvention doit être soumise avant le 15 novembre et les lettres devront être soumises avant le 5 novembre.

La subvention pourrait aider le village dans son développement récréatif et économique. L’installation de quais pour bateaux générerait des revenus grâce aux frais de location ou d’amarrage et pourrait aider à amener les gens au village pour manger et faire leurs courses.

Boley a noté qu’il y avait sept à huit personnes qui attendaient sur les quais, dont le loyer serait de 750 $ par an.

Une réunion publique pour discuter davantage de la marina aura lieu le 25 octobre à 10 h dans la salle du conseil de la salle des fêtes.

Le chef des pompiers Barry Podwel a déclaré que le 14 octobre, les pompiers organiseraient une formation sur les vannes anti-inondation derrière le centre des anciens élèves et derrière la fonderie Stevenson. Celui de Stevenson Foundry aura lieu d’abord à 9 heures du matin, puis s’ils ont le temps et les hommes, ils passeront à celui derrière le Centre des anciens. D’autres départements pourraient potentiellement les rejoindre et l’Agence de gestion des urgences du comté de Columbiana (EMA) enverrait des personnes.

Podwel a déclaré que toute personne intéressée pouvait venir observer les formations et ce que fait le département.

Dans son rapport, Boley a noté que la Légion américaine est toujours intéressée à louer une propriété adjacente et qu’elle sait que rien ne peut y être construit car elle se trouve dans une plaine inondable. L’avocat du village, John Gamble, a été chargé de rédiger un contrat de location.

Boley a déclaré que le village ne disposait pas de la main-d’œuvre nécessaire pour nettoyer les feuilles qui sont soufflées sur les routes par les résidents et conseille aux résidents de mettre les feuilles dans des sacs et de jeter les ordures. Le village ne propose pas de services d’effeuillage.

Boley a noté que lui et le chef de la police Eddy Wilson étaient poursuivis devant un tribunal fédéral par Steven Wright pour violation des droits du premier amendement résultant de son arrestation après avoir brandi une pancarte indiquant : « F*** la police » et il a demandé à tous les résidents qui trouvaient le panneau offensant de soumettre des lettres de soutien.

Boley a déclaré qu’il travaillait toujours à retirer les voitures et remorques indésirables des routes.

Le pavage de la rue Main entre les troisième et neuvième rues devrait commencer à la fin de cette semaine/au début de la semaine prochaine. La rue Main sera réduite à une seule voie et il n’y aura aucun stationnement sur la rue Main dans la zone de travail. Les voitures garées dans la zone de travaux seront remorquées.

Il n’y a eu aucun rapport de la police, de l’administrateur du village ou du bureau de zonage.

Le conseil a approuvé le paiement de factures totalisant 11 667,29 $. Le vote était de 4-1. Le membre du conseil Keith Thorn était absent et le membre du conseil Ryan Burgess s’est opposé à la motion.

Burgess a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le montant payé à l’entrepreneur, Jim Coppa, pour ses travaux sur le belvédère, puisque le projet dépassait de 20 000 $ l’estimation initiale. Le projet était initialement estimé à 49 500 $ et le coût final était de 67 000 $. Il a été noté que l’estimation n’était qu’une estimation et non une offre ferme et que le résultat final comprenait des caractéristiques qui n’étaient pas initialement incluses dans l’estimation originale.

À la suite des rapports du département, Bill Taft, membre du Conseil, a demandé une séance exécutive pour discuter des questions de personnel. Après la séance, la réunion ordinaire a repris sans qu’aucune mesure ne soit prise.

Dans sa mise à jour sur les projets Scout Solar, Taft a déclaré qu’aucun travail n’avait encore commencé et que Scout Solar attendait des permis supplémentaires de l’État.

Le conseil a reçu un avis indiquant que Family Dollar demandait un permis d’alcool et ils ont eu la possibilité de demander/refuser une audience sur le permis. Le Conseil a voté 4 contre 1 pour refuser l’audience. Le conseiller Aaron Smith s’est opposé au refus de l’audience, affirmant qu’il préférerait voir les entreprises locales percevoir les bénéfices de la vente d’alcool plutôt qu’une chaîne de magasins.

La Fondation Wellsville a annoncé qu’elle organiserait une journée de nettoyage des rues le 14 octobre de 9 h à 11 h et recherche des bénévoles pour l’aider. Les personnes intéressées à participer doivent se rendre au belvédère.

Trunk-or Treat, parrainé par la Chambre de commerce de Wellsville, aura lieu le 28 octobre de 14 h à 16 h sur le parking de la Wellsville High School.

Les résidents devront retirer tous les objets qui ne peuvent pas être placés sur les tombes du cimetière d’ici la dernière semaine d’octobre.

Une réunion du Comité du personnel aura lieu dans la salle du Conseil le 10 octobre à 18 heures pour discuter des questions générales liées au personnel.

Le conseil du village de Wellsville se réunit le premier et le troisième mardi de chaque mois à 18 heures dans la salle du conseil de la salle des fêtes, 1200, rue Main. La prochaine réunion ordinaire est prévue pour le 17 octobre.

