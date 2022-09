Wells On Main Guesthouse & Rassemblements

112 E Locust Street, Fairbury, Illinois

309-660-6296

Il ne fait aucun doute qu’il se passe beaucoup de choses ici à Wells On Main Guesthouse & Gatherings. Depuis ses débuts en 1921, la structure a été construite pour abriter les cabinets médicaux de la famille Langstaff locale et l’a fait pendant plus de 2 générations.

Tombant finalement en ruine et condamné par la ville, le bâtiment vacant depuis plus de 20 ans a été sauvé en 2017 par un couple local, Shawn et Tonya Wells.

Elle revient sur ‘… de longues heures chaque jour de dur labeur manuel… pendant 3 ans…’ puis ouvrant en mars 2020, le monde s’est fermé à cause de Covid. Maintenant ouvert et en pleine expansion, vous pouvez profiter de tout ce que cette propriété a à offrir, de l’espace de la salle au premier étage à la suite de luxe à l’étage. Vous serez transporté avec des teintes de crème et de rose clair accentuées par le gris acier et la brique apparente.

Plus d’un appartement qu’une simple chambre, vous profiterez d’une télévision à écran plat de 55′, d’une kitchenette avec réfrigérateur pleine grandeur, d’un lit king-size et d’une baignoire avec douche à effet pluie séparée. Si la suite ne suffit pas, vous pouvez louer toute la maison qui comprend la salle de champagne et d’autres espaces. Le bâtiment abrite également le studio de photographie de Tonya.

« Ça a été merveilleux », dit-elle à propos de l’aventure, et le résultat est là pour que nous puissions tous en profiter. Appelez directement ou consultez-les sur Air B&B.

Directions : Prenez la I-55 (Alt US Rt 66) ou Old US Rt 66 South en sortant de Chicago jusqu’à la sortie Chenoa (Rt 24). Allez vers l’est sur 11 miles jusqu’à la ville de Fairbury, Illinois.

Pour plus d’informations, visitez : Airbnb.Com/h/WellsOnMain