Wells Fargo WFC résultats du troisième trimestre 2022

Wells Fargo a déclaré vendredi qu’il connaissait toujours des impayés de prêt historiquement bas, mais il a pris la décision de constituer des réserves alors que l’économie ralentit, réduisant ses bénéfices au troisième trimestre.

Les actions Wells Fargo ont augmenté de plus de 1% dans les échanges avant commercialisation, ses résultats ayant dépassé les attentes.

Voici comment la banque s’est comportée par rapport aux estimations de Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,30 $ ajusté contre 1,09 $ attendu

Chiffre d’affaires : 19,51 milliards de dollars contre 18,78 milliards de dollars attendus

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre, le bénéfice net a chuté de plus de 30 % à 3,53 milliards de dollars, ou 85 cents par action, contre 5,12 milliards de dollars, ou 1,17 $ par action, au cours du même trimestre il y a un an.

Après ajustements, Wells a gagné 1,30 $ par action, dépassant les estimations des analystes. La performance de la société a été considérablement affectée par des pertes d’exploitation de 2 milliards de dollars, ou 45 cents par action, liées à des litiges, à des mesures correctives pour les clients et à des questions réglementaires, a indiqué la société dans un communiqué.

Wells opère sous une série d’ordonnances de consentement liées à son scandale de faux comptes de 2016, dont un de la Fed qui plafonne la croissance de ses actifs.

Au cours de la dernière période, la banque a mis de côté 784 millions de dollars pour pertes sur créances après avoir réduit ses provisions de 1,4 milliard de dollars il y a un an. La provision comprenait une augmentation de 385 millions de dollars de la provision pour pertes sur créances reflétant la croissance des prêts et un environnement économique moins favorable, a indiqué la banque.

“Wells Fargo est bien positionné car nous continuerons à bénéficier de taux plus élevés et d’une gestion disciplinée des dépenses”, a déclaré le directeur général Charlie Scharf, dans un communiqué. “Les clients particuliers et professionnels restent dans une situation financière solide, et nous continuons de constater des impayés historiquement bas et des taux de paiement élevés dans nos portefeuilles.”

En tant que plus dépendante des prêts hypothécaires des six plus grandes banques américaines, Wells Fargo a subi des pressions alors que les activités de vente et de refinancement ont fortement chuté, le taux moyen d’un prêt hypothécaire sur 30 ans ayant atteint un sommet en 20 ans proche de 7 %.

C’est l’un des impacts de la campagne de la Réserve fédérale pour lutter contre l’inflation en augmentant agressivement les taux. On s’attendait à ce que Wells Fargo, qui se concentre sur les services bancaires de détail et commerciaux, soit l’un des grands bénéficiaires de la hausse des taux.

Le revenu net d’intérêts a augmenté de 36%, principalement en raison de l’impact de la hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation des soldes des prêts, a indiqué la banque.

Les revenus supérieurs aux attentes de Wells ont été soutenus par un bond de 28 % des opérations bancaires grâce à des résultats de gestion de trésorerie plus solides. Les revenus de l’immobilier commercial ont augmenté de 29%, reflétant des soldes de prêts plus élevés et l’impact de la hausse des taux d’intérêt, a indiqué la banque.

Les craintes que la Fed ne fasse basculer l’économie par inadvertance dans la récession ont augmenté cette année, pesant lourdement sur les actions des banques. En effet, davantage d’emprunteurs feraient défaut sur leurs prêts, des cartes de crédit aux hypothèques en passant par les marges de crédit commerciales, en cas de récession.

Les actions de Wells ont baissé d’environ 12 % cette année, se portant mieux que le S&P 500.

– Hugh Son de CNBC a contribué au reportage.