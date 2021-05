Wells Fargo: Rory McIlroy entre en ronde finale à seulement deux tirs derrière Keith Mitchell | Actualités du golf

Rory McIlroy est deux hors de la tête après un 68

Rory McIlroy est resté à seulement deux tirs de la tête au championnat Wells Fargo alors que Keith Mitchell a pris le contrôle lors de la troisième journée à Quail Hollow.

Mitchell a tiré un 66 sans bogey pour frapper l’avant avec neuf sous, avec McIlroy cardant un 68 gâché par un double-bogey six à la 12e peu de temps après avoir pris la tête de l’un de ses morceaux préférés.

Gary Woodland est aux côtés de McIlroy sur sept sous, tandis que le co-leader du jour au lendemain, Matt Wallace, a eu du mal à un 73 pour glisser cinq tirs sur le rythme avec Viktor Hovland, Patrick Reed et Jason Dufner.

Mitchell a émergé comme le leader surprise des 54 trous, le puissant joueur de 29 ans réalisant trois birdies en quatre trous autour du virage avant de prendre d’autres tirs aux 14e et 16e pour se mettre en première position pour décrocher un deuxième titre du PGA Tour.

Keith Mitchell a tiré un 66 pour gagner les 54 trous

Il a fait sa percée dans la Honda Classic au PGA National il y a plus de deux ans, et il a admis qu’il produisait souvent sa meilleure forme sur les configurations les plus difficiles du Tour, avec Quail Hollow présentant un test similaire à un championnat majeur cette semaine.

« Les terrains de golf vraiment difficiles exigent chaque partie de votre jeu », a-t-il déclaré. «J’ai vraiment mal joué sur des terrains de golf difficiles, mais mes meilleures semaines ont été dans les plus difficiles, comme Bay Hill, Honda et ici.

« Certains terrains de golf du PGA Tour, vous pouvez frapper de mauvais coups, vous en tirer et essayer de faire des birdies. Vous ne pouvez pas faire ça ici. Je pense que c’est un vrai test de golf. Je ne pense pas que le golf le ferait. soyez amusant si chaque parcours était comme ça, mais je me sens juste plus à l’aise sur un parcours plus difficile.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

« Parfois, votre bon tir est à 25 pieds du trou et certains trous vous permettent de faire un birdie. Ce n’est pas comme tous les trous que vous pouvez attaquer, vous devez être très précis. »

Mitchell fait maintenant face à la perspective de jouer avec McIlroy en compétition pour la première fois, et le double champion ne laissait pas son erreur du 12 ruiner son humeur alors qu’il tentait de remporter un triplé de victoires à Charlotte.

McIlroy était sur la cible avec le putter dès le début, réalisant un putt incroyablement rapide de 25 pieds pour un birdie au troisième et en ajoutant un autre de 15 pieds au suivant, et des birdies consécutifs à sept et huit le renvoyaient carrément. conduire.

McIlroy a réussi plusieurs longs putts tout au long de son troisième tour

Le n ° 15 mondial a ensuite annulé une grande partie de son bon travail précoce avec un « double cross » sur le tee au 12ème, où il a tiré un pilote dans les arbres, n’a pas pu atteindre le fairway avec son pitch-out, a creusé un coin sur le green, puis trois putts de 85 pieds.

McIlroy a fait face à un autre test de résolution sur le green suivant, qu’il a passé avec un putt confiant de huit pieds pour la normale, et un beau terrain à portée similaire au long 15e a mis en place son seul birdie des neuf derniers, bien qu’il ait fait mi- lire une bonne chance le 17.

Woodland a mélangé quatre birdies avec trois bogeys dans un 70 alors qu’il égalait McIlroy sur sept sous, avec Luke List courant à six sous quand il a réussi trois birdies consécutifs à 15, 16 et 17 pour une 68.

Gary Woodland est aux côtés de McIlroy sur sept sous

Hovland avait fait le mouvement le plus significatif des premiers partants, le jeune Norvégien ayant réussi quatre birdies dans cinq trous autour du virage uniquement pour que son élan décroche avec des bogeys consécutifs et une autre erreur à 16 ans.

Il a dû se contenter d’un 68 pendant que Reed se remettait d’un bogey au premier pour renvoyer un 69, et Wallace a bien fait de revenir à quatre sous après avoir trébuché au virage en 39 avant que les birdies à 14 et 15 ne récupèrent un respectable 73.