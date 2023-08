Wells Fargo rembourse à ses clients 40 millions de dollars pour les frais de conseils en investissement

Wells Fargo a remboursé 40 millions de dollars à près de 11 000 clients qui, pendant des années, ont été surfacturés en frais de conseils en investissement, selon la Securities and Exchange Commission. dit Vendredi.

La banque a également accepté de payer une amende civile de 35 millions de dollars pour régler les frais de la SEC. Wells Fargo n’a ni admis ni nié ces allégations, a indiqué l’agence.

Certains conseillers financiers de Wells Fargo – y compris ceux d’anciennes sociétés acquises lors d’une fusion – ont accepté de réduire les frais de conseil standard de certains clients au moment de l’ouverture de leurs comptes, selon la SEC.

Cependant, les systèmes internes n’ont pas pris en compte ces réductions des frais de conseil dans certains cas, a déclaré la SEC. En conséquence, Wells Fargo a surfacturé 10 945 comptes – ouverts avant 2014 – pendant de nombreuses années, jusqu’à la fin décembre dernier, a indiqué la SEC.

Selon l’agence, le remboursement de 40 millions de dollars par la banque aux clients concernés comprend plus de 26,8 millions de dollars de frais excessifs plus les intérêts.

La banque et ses prédécesseurs – AG Edwards et Wachovia – ne disposaient pas de politiques et de procédures écrites pour empêcher cette surfacturation, a déclaré la SEC. (AG Edwards et Wachovia ont fusionné en 2007 ; Wells Fargo et Wachovia l’ont ensuite fait en 2008.)

« Pendant des années, Wells Fargo et ses prédécesseurs ont négocié des réductions d’honoraires de conseil avec des milliers de clients, mais n’ont pas réussi à les honorer », a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division d’application de la loi de la SEC, dans un communiqué écrit.

Caroline Szyperski, porte-parole de Wells Fargo, a déclaré que la société était « heureuse de résoudre ce problème ».