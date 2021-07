Wells Fargo met fin à toutes les marges de crédit personnelles

Wells Fargo n’offrira plus de lignes de crédit personnelles aux clients et fermera celles existantes dans les semaines à venir, selon un rapport de CNBC.

Les lignes de crédit renouvelables étaient un produit de prêt à la consommation populaire, qui donnait généralement aux utilisateurs entre 3 000 et 100 000 $ en lignes de crédit renouvelables et était présentée comme un moyen pour les clients de consolider des dettes de carte de crédit à intérêt plus élevé ou d’éviter les frais de découvert sur les comptes courants.

« Wells Fargo a récemment revu ses offres de produits et a décidé de cesser d’offrir de nouveaux comptes de ligne de crédit personnels et de portefeuille et de fermer tous les comptes existants », a déclaré la banque dans une lettre de six pages aux clients obtenue par CNBC.

Cette décision permettrait plutôt à la banque de se concentrer sur les cartes de crédit et les prêts personnels, selon la lettre.

Les clients ont reçu un préavis de 60 jours avant la fermeture de leurs comptes, les soldes restants nécessitant des paiements minimums réguliers à un taux fixe, selon CNBC.

Wells Fargo a également averti les clients que les fermetures de comptes « pourraient avoir un impact sur votre pointage de crédit », a rapporté CNBC.

Cette décision intervient après que la Réserve fédérale a interdit à la banque d’augmenter son bilan jusqu’à ce qu’elle résolve les problèmes de conformité résultant du scandale des faux comptes de la banque. L’année dernière, la banque a annoncé qu’elle n’offrirait plus de marges de crédit sur valeur domiciliaire et a annoncé plus tard qu’elle cesserait d’accorder des prêts automobiles à la plupart des concessionnaires automobiles indépendants.