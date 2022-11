Wells Fargo, Ford et Apple dans l’actualité du Club

Les participations du club Wells Fargo (WFC), Ford (F) et Apple (AAPL) font les manchettes mercredi, avec des implications potentielles pour nos perspectives d’investissement. Voici les gros titres notables de la journée, ainsi que la prise du Club. Wells Fargo La nouvelle : Wells Fargo pourrait initier une nouvelle série de licenciements dans sa division des prêts immobiliers au milieu d’un effondrement de la demande des acheteurs, selon un rapport de CNBC. La banque, qui est l’un des plus grands prêteurs hypothécaires aux États-Unis, a réduit le personnel de la division depuis avril après le début du refroidissement du marché immobilier. Au cours de son troisième trimestre fiscal, les revenus de l’unité de prêt immobilier de Wells Fargo ont chuté de 52 % d’une année sur l’autre, en raison de la baisse des prêts hypothécaires. Les consommateurs réagissent aux taux d’intérêt plus élevés et aux prix des maisons gonflés. Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison ont chuté de 1% sur la semaine, en baisse de 41% sur un an, selon les dernières données de la Mortgage Bankers Association. Prise de club : bien qu’il y ait eu une baisse considérable des revenus du segment des prêts immobiliers de Wells Fargo au cours du troisième trimestre, elle a été compensée par un revenu net d’intérêt élevé en raison de la hausse des taux d’intérêt, qui reste le moteur de notre thèse d’investissement pour la banque. De plus, la baisse des prêts hypothécaires n’a pas eu d’incidence sur les revenus globaux de Wells Fargo au dernier trimestre, qui ont augmenté de 2,5 % en glissement annuel, pour atteindre 19,5 milliards de dollars. Les actions de WFC sont en baisse de 2,3 % depuis le début de l’année, surperformant le S&P 500, qui a perdu environ 19 % au cours de la même période. L’action se négociait principalement à plat mercredi, à environ 47 dollars par action. Ford La nouvelle : Les ventes du constructeur automobile ont chuté de 10 % en octobre, en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont retardé les expéditions, a déclaré Ford mercredi. La société a vendu un total de 158 327 véhicules le mois dernier, contre près de 176 000 à la même période l’an dernier. C’est le deuxième mois consécutif que les ventes sont en baisse, le chiffre de septembre ayant chuté de 8,9 %. Avis du club : nous ne sommes pas surpris par la baisse des ventes, étant donné que les problèmes d’approvisionnement auxquels Ford est confronté sont bien documentés. Nous pensons que l’inflation et les pénuries de pièces sont des vents contraires temporaires que Ford peut surmonter, c’est pourquoi nous nous en tenons au stock à long terme. Malgré le ralentissement des ventes, Ford continue de bénéficier de la demande pour sa gamme de produits populaires de véhicules. Nous sommes également heureux de voir que Ford reste la marque de véhicules électriques numéro 2 aux États-Unis, montrant son leadership croissant dans un paysage de véhicules électriques concurrentiel. Apple La nouvelle : La Chine a décrété le verrouillage de Covid-19 dans un parc industriel à Zhengzhou, qui abrite la plus grande usine d’assemblage au monde pour les iPhones d’Apple. Les dernières restrictions draconiennes de Covid surviennent alors que le géant de la technologie se démène pour répondre à la demande de sa nouvelle série iPhone 14. Les actions d’Apple se négociaient mercredi autour de 1%, à environ 149 dollars par action. Prise de club : La Chine a été une source de douleur pour les multinationales qui font des affaires dans le pays compte tenu de sa politique zéro-Covid en cours, qui a considérablement limité l’activité économique pendant près de 3 ans. Cependant, la fidélité féroce des clients d’Apple à la marque a permis de rattraper les ventes manquées en raison de contraintes d’approvisionnement au cours des trimestres suivants, ce qui soutient notre argumentaire d’investissement. Malgré une saison de résultats brutale pour Big Tech, Apple a résisté à la tendance, livrant un chiffre d’affaires et un bénéfice supérieurs au cours de son quatrième trimestre fiscal. Nous pensons que le vent contraire de la Chine est temporaire et restons fidèles à notre mantra sur le titre : possédez-le, ne l’échangez pas. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long WFC, F, AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Un piéton passe devant un bureau de prêts immobiliers Wells Fargo à San Francisco. Justin Sullivan | Getty Images