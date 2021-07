Wells Fargo ferme tous les comptes de marge de crédit personnels

Un piéton portant un masque de protection passe devant une succursale de la banque Wells Fargo & Co. à New York, aux États-Unis, le jeudi 9 juillet 2020.

Wells Fargo met fin à un produit de prêt à la consommation populaire, mettant en colère certains de ses clients, a appris CNBC.

La banque ferme toutes les lignes de crédit personnelles existantes dans les semaines à venir et n’offre plus le produit, selon les lettres des clients examinées par CNBC.

Les lignes de crédit renouvelables, qui permettent généralement aux utilisateurs d’emprunter de 3 000 $ à 100 000 $, ont été présentées comme un moyen de consolider les dettes de carte de crédit à taux d’intérêt plus élevé, de payer des rénovations domiciliaires ou d’éviter les frais de découvert sur des comptes courants liés.

« Wells Fargo a récemment revu ses offres de produits et a décidé de cesser d’offrir de nouveaux comptes de ligne de crédit personnels et de portefeuille et de fermer tous les comptes existants », a déclaré la banque dans la lettre de six pages. Cette décision permettrait à la banque de se concentrer sur les cartes de crédit et les prêts personnels, a-t-il déclaré.

PDG de Wells Fargo Charles Scharf a été contraint de prendre des décisions difficiles pendant la pandémie de coronavirus, déchargement les actifs et les dépôts et se retirer de certains produits en raison des limitations imposées par la Réserve fédérale. En 2018, la Fed a interdit à Wells Fargo d’augmenter son bilan jusqu’à ce qu’elle corrige les défauts de conformité révélés par le scandale des faux comptes de la banque.

Le plafonnement des actifs a finalement coûté à la banque des milliards de dollars de pertes de revenus, sur la base de la croissance du bilan de concurrents tels que JPMorgan Chase et Bank of America au cours des trois dernières années, selon les analystes. mentionné.

Cela a également affecté les clients de Wells Fargo: l’année dernière, le prêteur a déclaré au personnel qu’il suspendait toutes les nouvelles lignes de crédit sur valeur domiciliaire, a rapporté CNBC. Des mois plus tard, la banque s’est également retirée d’un segment de l’activité de prêt automobile.

Avec sa dernière décision, Wells Fargo a averti les clients que les fermetures de comptes « pourraient avoir un impact sur votre pointage de crédit », selon un segment de questions fréquemment posées de la lettre.

Une autre partie de la FAQ affirmait que les fermetures de comptes ne pouvaient pas être revues ou annulées : « Nous nous excusons pour les inconvénients que cette fermeture de ligne de crédit causera », a déclaré la banque. « La clôture du compte est définitive. »