Wells Fargo Championship: Rory McIlroy se déplace à moins de deux coups de la mi-course à Quail Hollow | Actualités du golf

Retour sur le meilleur de l’action du deuxième tour du championnat Wells Fargo du PGA Tour au Quail Hollow Country Club de Charlotte, en Caroline du Nord.

Matt Wallace détient une part de la tête à mi-chemin du championnat Wells Fargo, alors que Rory McIlroy a fait un bond significatif dans le classement de Quail Hollow.

Wallace a mélangé cinq birdies avec un bogey solitaire pour obtenir un score de quatre sous 67 vendredi et se diriger vers le week-end avec six sous aux côtés de Patrick Rodgers et du champion de l’US Open 2019 Gary Woodland.

Kramer Hickok est un tir hors du rythme en quatrième, malgré deux de ses cinq derniers trous dans un deuxième tour 69, tandis que McIlroy est entré en lice après avoir rebondi d’un premier tour de 72 à une carte de cinq sous 66 et se déplacer dans le Top cinq.

1:40 Matt Wallace revient sur ses deux premiers jours encourageants au Wells Fargo Championship et explique pourquoi il a décidé de faire ses débuts à Quail Hollow. Matt Wallace revient sur ses deux premiers jours encourageants au Wells Fargo Championship et explique pourquoi il a décidé de faire ses débuts à Quail Hollow.

L’Irlandais du Nord est deux fois vainqueur à Quail Hollow et a terminé parmi les 10 premiers lors de sept de ses neuf apparitions précédentes sur le site, tandis que l’impressionnant spectacle de deuxième tour de McIlroy le voit progresser jusqu’au week-end lors d’un événement du PGA Tour pour la première fois en deux mois.

McIlroy – débutant sur le neuf arrière – n’a pas réussi à profiter du dixième par cinq, mais a produit un lancer remarquable du rugueux pour mettre en place un birdie tap-in au 14e, avant de percer de huit pieds au 15e et d’en prendre un autre. tiré d’une distance similaire à la 17e pour atteindre le virage en 33.

Rory McIlroy est sans victoire mondiale depuis les champions WGC-HSBC en novembre 2019

Le joueur de 32 ans a roulé dans un 20 pieds au premier et a fait un cinquième birdie de la ronde au troisième par cinq, McIlroy annulant ensuite un six pieds manqué pour sauver la normale au quatrième en convertissant un birdie. occasion sur son avant-dernier trou de revenir à quatre sous.

Le leader de la nuit, Mickelson, n’a pas réussi à reproduire son impressionnant spectacle de premier tour alors qu’il n’avait enregistré qu’un seul birdie dans son quatre plus de 75 ans, le joueur de 50 ans ayant doublé la normale trois 17e après avoir trouvé de l’eau sur le tee pour en glisser trois. le rythme.

Le leader de la nuit, Mickelson, n'a pas réussi à reproduire son impressionnant spectacle de premier tour alors qu'il n'avait enregistré qu'un seul birdie dans son quatre plus de 75 ans, le joueur de 50 ans ayant doublé la normale trois 17e après avoir trouvé de l'eau sur le tee pour en glisser trois. le rythme.