Wells Fargo Championship: Phil Mickelson déclenche la 64e manche d’ouverture pour donner le rythme à Quail Hollow | Actualités du golf

Retour sur le meilleur de l’action de la première manche du championnat Wells Fargo du PGA Tour au Quail Hollow Country Club

Phil Mickelson a reculé les années pour dominer le classement après la première manche du Wells Fargo Championship à Quail Hollow.

Au cours de la semaine où la saison principale senior a commencé à la tradition des régions, le joueur de 50 ans a montré qu’il pouvait encore concourir au plus haut niveau alors qu’il donnait le rythme avec un 7 de moins de 64 ans en Caroline du Nord.

Mickelson a mélangé huit birdies avec un seul épouvantail pour aller deux devant Keegan Bradley et le Coréen Kyoung-Hoon Lee, avec Tommy Fleetwood dans le groupe trois en retard grâce à une ouverture de 67.

Tommy Fleetwood réfléchit à un bon départ pour le championnat Wells Fargo avec une manche d'ouverture 67

À partir du neuf arrière, Mickelson a rendu un birdie tap-in au dixième quand il a bogeyé le suivant, mais a répondu en trouant un 15 pieds au 14e, puis en se levant et en descendant du bunker du côté vert pour profiter du par -cinq suivant.

Mickelson a pris un tir le 16 et a produit une approche incroyable des pins pour en mettre un autre au 18, le voyant atteindre le virage en 32, avant que le vétéran ne passe de cinq pieds au premier pour inscrire un cinquième birdie en six trous et prenez une part de la tête.

Mickelson revient sur un début rapide du championnat Wells Fargo et tente d'expliquer pourquoi la concentration a été un problème pour lui ces dernières saisons

Le vétéran a fait des birdies consécutifs à partir du septième pour passer à l’avantage absolu, Mickelson montrant alors ses talents pour le jeu court pour sauver la normale au neuvième et clôturer un deuxième neuf sans défaut.

Keith Mitchell a brièvement mené après quatre birdies consécutifs du deuxième, mais a perdu du terrain avec un double bogey au sixième et un bogey au neuvième, son dernier trou, tandis que l’ancien champion de l’US Open, Gary Woodland, fait également partie du groupe sur quatre sous.

Justin Thomas a débuté avec un 69 de moins de deux et Bryson DeChambeau est un autre tir en arrière malgré la chute de trois tirs dans un tronçon de deux trous sur son dos neuf, avec Shane Lowry dans le groupe à égalité après avoir fermé son 71 avec deux bogeys dans ses trois derniers trous.

Le double vainqueur de Quail Hollow, Rory McIlroy, a marqué sa première manche du PGA Tour depuis que son Masters a raté la coupe avec un affichage de conduite erratique et un un plus de 72, alors que le n ° 3 mondial Jon Rahm a inscrit huit bogeys sur le chemin de cinq sur 76.

