Wells Fargo, autrefois n°1 des prêts hypothécaires, se retire du marché immobilier

Wells Fargo se retire du marché de plusieurs billions de dollars pour les prêts hypothécaires aux États-Unis au milieu de la pression réglementaire et de l’impact de la hausse des taux d’intérêt.

Au lieu de son objectif précédent d’atteindre autant d’Américains que possible, la société n’offrira désormais des prêts immobiliers qu’aux clients existants des banques et de la gestion de patrimoine et aux emprunteurs des communautés minoritaires, a appris CNBC.

Le double facteur d’un marché des prêts qui s’est effondré depuis que la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux l’année dernière et à une surveillance réglementaire accrue – à la fois à l’échelle de l’industrie et spécifique à Wells Fargo après son scandale des faux comptes en 2016 – a conduit à la décision, a déclaré le chef des prêts à la consommation. Kléber Santos.

“Nous sommes parfaitement conscients de l’histoire de Wells Fargo depuis 2016 et du travail que nous devons faire pour restaurer la confiance du public”, a déclaré Santos lors d’un entretien téléphonique. “Dans le cadre de cet examen, nous avons déterminé que notre activité de prêt immobilier était trop importante, tant en termes de taille globale que de portée.”

Il s’agit du changement stratégique le plus récent, et peut-être le plus important, que le PDG Charlie Scharf a entrepris depuis qu’il a rejoint Wells Fargo fin 2019. Les prêts hypothécaires sont de loin le plus grande catégorie de la dette détenue par les Américains, représentant 71% des 16,5 billions de dollars du solde total des ménages. Sous les prédécesseurs de Scharf, Wells Fargo était fier de sa grande part de prêts immobiliers – il était le premier prêteur du pays pas plus tard qu’en 2019, selon le bulletin de l’industrie À l’intérieur du financement hypothécaire.