Wells Fargo a fermé votre marge de crédit personnelle. Maintenant, que faites-vous ?

Wells Fargo ferme toutes les lignes de crédit personnelles existantes, a rapporté CNBC jeudi. Certains clients pensent probablement : Et maintenant ?

Heureusement, il existe des alternatives pour les clients à la recherche d’argent liquide, selon les experts financiers.

Ils peuvent se tourner vers d’autres prêteurs qui offrent des marges de crédit personnelles ou des prêts personnels à tempérament. Les propriétaires peuvent envisager d’ouvrir une marge de crédit sur valeur domiciliaire, les épargnants pour la retraite pourraient contracter un prêt 401 (k) et ceux qui ont certains types d’assurance-vie peuvent emprunter sur la police, par exemple.

Chacun a ses propres avantages et mises en garde, ont déclaré les experts.

« Chaque consommateur aura des besoins différents », a déclaré Rachel Gittleman, responsable des services financiers et de la sensibilisation des membres à la Consumer Federation of America, un groupe de défense des droits. « Assurez-vous que c’est quelque chose que vous pouvez vous permettre sur une base mensuelle en plus de vos dépenses habituelles. »

Une marge de crédit personnelle est un type de prêt non garanti, ce qui signifie qu’elle n’est pas adossée à une garantie. Il offre une flexibilité aux emprunteurs, qui peuvent emprunter de l’argent à tout moment une fois la ligne établie.

Les sommes impliquées sont généralement modestes et souvent utilisées pour des dépenses imprévues ou dans d’autres scénarios de trésorerie rapide comme un capital rapide pour les entreprises commerciales, selon Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.

Mais les banques les ont également commercialisés par d’autres moyens, comme des prêts pour la rénovation domiciliaire, a-t-il déclaré.

« Pour une personne, c’est une consolidation de dettes, pour une autre, c’est une rénovation domiciliaire, pour quelqu’un d’autre, c’est un jet ski », a déclaré McBride.

Wells Fargo ferme toutes les lignes de crédit personnelles dans les semaines à venir et n’offre plus le produit, a rapporté CNBC jeudi. Les lignes de crédit renouvelables permettent généralement aux utilisateurs d’emprunter de 3 000 $ à 100 000 $.