En 2021, le soleil pourrait officiellement briller à nouveau Licence au paradis.

Cela fait plus d’un an que la saison la plus récente de la série de télé-réalité à succès a été créée en août 2019, laissant les fans assoiffés du drame tropical. Au milieu de la pandémie de coronavirus, ABC a dû suspendre la septième saison des retombées estivales. En tant que musique aux oreilles des téléspectateurs, cependant, il semble que l’émission se déroulera officiellement dans quelques mois seulement.

«Je pense qu’ils espèrent que ça reviendra à ce que c’était normalement en été», Wells Adams, le barman résident de l’émission, a dit Kaitlyn Bristowe sur elle Hors de la vigne Podcast. « Je pense que s’ils le peuvent, ils le feront au Mexique. Sinon, ils pourront le faire aux États-Unis. »

« Je pense que l’idée est que d’ici l’été », a expliqué Adams sur l’épisode du 28 janvier, « suffisamment de gens auront été vaccinés pour pouvoir descendre et le faire? Je ne sais pas. »