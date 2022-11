Welling United veut un dépisteur de talents émergents et invite Zidan Miah à s’entraîner alors que Neil Taylor annonce sa retraite | Nouvelles du football

Welling United souhaite nommer un dépisteur de talents émergents dans le but d’accroître la diversité de la représentation au sein du club de football.

L’ambitieuse équipe sud de la Ligue nationale a recruté l’ancien patron du comté de Newport Warren Feeney en tant que manager plus tôt cette année après le passage de l’ancien international d’Irlande du Nord à la tête de l’équipe bulgare Pirin Blagoevgrad – qu’il a guidé vers la promotion la saison précédente.

Les Wings ont déjà une équipe première ethniquement diversifiée avec des joueurs de différents origines africaines et de divers horizons européens.

Welling est dirigé par le pivot du milieu de terrain Sam Cox, qui a grandi et joué dans la même équipe que le skipper anglais Harry Kane au niveau des jeunes avec les Spurs. Cox est un international guyanais à part entière et est également l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale, agissant en tant que numéro deux de l’ancien arrière latéral de Birmingham City et Derby County Michael Johnson.

Le partenaire expérimenté du milieu de terrain central de Cox, Yaser Karim, est un ancien joueur de l’académie Fulham and Spurs. Né à Bagdad, Karim a déjà joué pour des clubs tels que Brighton, Luton et Swindon, et est un international irakien.

Mais Welling souhaite également jouer son rôle dans la lutte contre la sous-représentation des autres communautés dans le jeu et tient particulièrement à diversifier le parcours de ses filles et de ses femmes.

Le club a démontré son intention en nommant Keith Boanas, titulaire de la licence professionnelle de l’UEFA et formateur d’entraîneurs de la FA, en tant que manager de son équipe féminine plus tôt cette année.

Image:

Welling’s Man of the Match contre Hungerford Town Chi Ezennolim photographié avec le président Paul Whitehead (L) et Zidan Miah





L’ancien entraîneur de l’Estonie, Boanas, a remporté la FA Cup féminine avec Charlton, où il a fait progresser la carrière des légendes anglaises Casey Stoney, Fara Williams, Eni Aluko et Katie Chapman.

Miah invité à s’entraîner avec Welling

Pendant ce temps, Welling a invité le jeune de Rayo Vallecano, Zidan Miah, à s’entraîner avec eux alors qu’il intensifie sa rééducation après une rupture d’Achille.

Le joueur anglo-bangladais Miah a grandi dans le sud de Londres mais a déménagé en Amérique grâce à une bourse du Michael Johnson Performance Center pour jouer au football junior pour le FC Dallas avant de revenir en Angleterre avec Bromley.

Après s’être remis d’une blessure au ménisque subie pendant l’entraînement, Miah s’est aventuré à l’étranger pour s’entraîner avec Al Nasr avant de refuser une offre du club de Dubaï de rejoindre le club madrilène de la Liga Rayo Vallecano.

Miah a joué aux côtés du fils de Tim Cahill, Kyah, au niveau de l’équipe réserve en Espagne la saison dernière. Kyah a fait ses débuts internationaux pour les Samoa.

Le pionnier Taylor met du temps à sa carrière

Image:

Neil Taylor est le seul sud-asiatique britannique à marquer lors d’un grand tournoi international





L’ancien défenseur du Pays de Galles Neil Taylor a annoncé sa retraite du jeu à l’âge de 33 ans.

Taylor, qui a un père anglais et une mère indienne, a remporté 43 sélections et fait plus de 370 apparitions en carrière pour Wrexham, Swansea, Aston Villa et Middlesbrough.

L’arrière latéral faisait partie de l’équipe du Pays de Galles qui a atteint les demi-finales de l’Euro 2016, marquant son seul but international lors d’une victoire 3-0 contre la Russie et devenant le premier sud-asiatique britannique à marquer lors d’un tournoi international majeur.

Écrivant sur Twitter, Taylor a déclaré: “Ma carrière professionnelle est terminée. J’ai adoré. En avant et vers le haut !!

“Ma mère m’a dit quand j’avais 7 ans, si jamais tu veux arrêter, tu peux, mais si tu es dedans… tu es dedans, et j’étais !!

“Mais je ne le suis plus. J’ai énormément apprécié ma carrière, jouant de la Ligue nationale jusqu’à la Premier League et jusqu’aux sommets vertigineux avec mon Pays de Galles bien-aimé.

Image:

Neil Taylor a fait 370 apparitions au cours de sa carrière professionnelle





“J’ai l’impression d’avoir éliminé chaque once de capacité (ou de manque de capacité) que j’avais grâce à un travail acharné, de la détermination et des sacrifices.

“Wrexham, Swansea City, Aston Villa, Middlesbrough, Pays de Galles et Team GB.

“Les managers, le personnel, les joueurs, les fans, New Era, les gens que j’appelle maintenant des amis et surtout toute ma famille, sans qui nous le savons tous, ce n’est pas possible.

“A ma famille et aux prochaines étapes de ma carrière… Je suis tout à fait d’accord !!”

Taylor a aidé Swansea et Aston Villa à remporter la promotion en Premier League et a disputé son dernier match à Middlesbrough la saison dernière.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, d’articles et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire Sud-Asiatiques dans le football sur skysports.com et restez à l’écoute de Sky Sports News et nos plateformes numériques Sky Sports.