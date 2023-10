Wellbots obtient plus de 1 500 $ de réduction sur une sélection de vélos électriques BirdBike

Si vous habitez en ville, le vélo électrique est l’un des moyens les plus pratiques pour se déplacer. Vous n’avez pas à vous soucier du prix de l’essence ni de trouver un endroit où vous garer, et c’est plus rapide que la marche ou le vélo. Et même s’ils peuvent coûter assez cher, vous pouvez désormais en acheter un avec une remise importante. Wellbots offre actuellement 1 541 $ de réduction sur le BirdBike Un cadre et Cadre en V vélos électriques, et vous pouvez économiser 20 $ supplémentaires avec le code promo BIRDBIKE20, ce qui fait baisser le prix à seulement 738 $. Bien qu’il n’y ait pas d’expiration définie pour ces offres, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

La seule différence majeure entre ces deux vélos électriques réside dans leurs cadres : le V-Frame est le meilleur choix pour les personnes les plus courtes, tandis que le A-Frame est mieux adapté aux personnes de grande taille. Mais sinon, ils présentent des spécifications et un matériel identiques. Les deux vélos sont équipés d’un puissant moteur de 500 W pouvant atteindre des vitesses allant jusqu’à 20 mph et disposent d’une batterie amovible avec une autonomie allant jusqu’à 50 miles (avec assistance au pédalage). De plus, ils sont dotés d’une courroie d’entraînement en carbone durable pour que vous n’ayez pas à vous soucier de l’entretien de la chaîne lors de sorties difficiles. L’écran LCD intégré vous permet de surveiller facilement votre vitesse, votre distance, la durée de vie de la batterie et bien plus encore, et ils disposent d’une alarme de 120 décibels pour vous aider à repousser les voleurs potentiels.

Ces BirdBikes sont une bonne affaire à plus de 60 % de leur prix habituel, mais vous pouvez également consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de vélos électriques pour encore plus de bonnes affaires.