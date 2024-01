WELL House / mémo architecture

© Evenbeeld

Une peinture de l’espace vide. Il y a un fossé entre les gens. La distance ou l’intervalle entre un lieu et un autre existe partout. Il peut s’agir d’un intervalle physique ou d’une distance psychologique. Et l’écart est nécessaire pour n’importe qui, n’importe où.

gongsaido est un séjour à Namwon, le village le plus chaleureux du sud de Jeju. L’équipe de conception d’ATMOROUND a prévu un paravent de six largeurs pour raconter l’histoire d’un « espace » défini par personne. Dans l’espace intérieur, derrière la forme minimale du cadre extérieur, se déroule une exposition du paravent à six largeurs. Le cadre architectural avait déjà été achevé sur le site où l’équipe de conception s’est rendue pour la première fois. Le client souhaitait un espace semblable à une galerie monochrome, sans rien de décoratif.

L’équipe de conception a imaginé du béton blanc. L’espace d’une toile blanche devient un fond qui embrasse les magnifiques changements de la nature environnante. Le personnage principal ici est la nature. Ce qu’il fallait pour exprimer pleinement la nature, c’était le vide. L’espace lui-même devient un paravent blanc. L’équipe de conception a supposé qu’il s’agissait d’un paravent de six largeurs, compte tenu du cadre existant, et a ajouté des éléments naturels les plus familiers à Jeju, tels que la pierre, l’eau, le souffle, la terre, le ciel et le vent. Ils ont rempli les six largeurs avec ces six éléments naturels, exprimant le concept global et la marque du gongsaido.

Plan – Rez-de-chaussée

Un client peut ressentir une sensation inhabituelle à travers une expérience non quotidienne de rester et de profiter d’une galerie vidée par un artiste partant en voyage. Dans le long couloir intérieur, il y a des billets de galerie et des brochures. Le client regarde lentement autour de l’espace et suit les meubles et objets avec un concept spécial selon l’intention du designer.

Il y a des toiles et des outils dans le salon qui semblent avoir été utilisés par l’artiste. À travers des éléments insolites, loin des stimuli quotidiens, comme le drap blanc du canapé recouvert par l’artiste avant de partir pour un long voyage, une chaise qui ressemble à une masse sculptée par l’artiste plutôt qu’à un meuble, et la distance entre objet et objet mise dans l’air, nous nous intéressons à nous-mêmes et à notre existence.

Le « fossé » est ici un concept important, entre personne et personne, entre espace et espace, entre les moments où différentes personnes ont séjourné. C’est pourquoi cet espace est nommé « gongsaido », ce qui signifie « une image de l’espace vide ». L’espace vide et blanc contient une nature qui change à chaque instant et crée une rue où les vents frais vont et viennent. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un tel écart.