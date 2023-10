Welcome to Wrexham remporte la couronne de la meilleure série de football de tous les temps

Lorsque Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont acheté le Wrexham FC en 2021, personne n’aurait pu imaginer l’impact que les nouveaux propriétaires auraient sur la relance d’un club de football et de la ville où il habite. La fortune du club a fluctué sous le nouveau propriétaire, mais sa marque n’a jamais été aussi forte, en grande partie grâce à la meilleure série de football jamais produite sur ce sport : Bienvenue à Wrexham.

De nombreux fans pourraient dire : « Je sais ce qui s’est passé sur le terrain avec Wrexham, pourquoi regarder la série ? » Cela peut sembler une conclusion logique, mais ce documentaire est si bien réalisé dans son explication des histoires et de la culture autour d’une ville et de son club que toute personne intéressée par le sport au-delà des grands clubs et des stars internationales doit le regarder. Et pour les aficionados comme moi, nous nous accrochons à chaque épisode, chaque semaine, comme une nouvelle aventure vers l’inconnu et une exploration de la passion autour du sport que nous aimons.

Bienvenue à Wrexham reprend là où la première saison s’est arrêtée

Bienvenue à WrexhamLa saison deux de a débuté sur FX et Hulu aux États-Unis et sur Disney+ pour le public international. Tout comme la première saison, la série documentaire épique alterne entre la quête d’un club qui n’a pas eu de chance depuis 2007 de revenir dans les rangs professionnels et la ville galloise pour refléter le désir du club de réapparaître « sur la carte ». , » pour ainsi dire.

« Welcome Back to Wrexham », le premier épisode de la deuxième saison, a été parfaitement chorégraphié avec l’aide de la famille royale. Nous voyons un club chercher à se rééquiper après une fin tragique de la saison précédente et une ville avec une nouvelle vigueur, un optimisme et un esprit nouveaux grâce à l’engagement du club à connecter la communauté avec un projet de reconstruction sur le terrain.

Ceux d’entre nous qui sont des passionnés de géographie prétendront souvent que pour « être sur la carte » de la Grande-Bretagne, vous devez obtenir le statut de ville de la part de la famille royale. Au Royaume-Uni, nous séparons les « villes » des « villages », un peu comme un rituel religieux. Avoir le statut de ville signifie que vous comptez vraiment. Ne pas être une ville signifie que dans un monde de niais, vous êtes moins important.

Wrexham, malgré toute son histoire, n’a obtenu le statut de ville que le 20 mai 2022. Au moment où la cérémonie a eu lieu, la reine Elizabeth II était décédée et le roi Charles III était devenu roi, et le premier épisode de la nouvelle saison raconte la visite du roi à Wrexham.

Les visites royales sont toujours de grosses affaires, mais pour Wrexham, c’était particulièrement important. Et l’épisode était parfaitement placé pour démarrer une nouvelle saison puisque la ville du nord du Pays de Galles (oui, nous pouvons le dire maintenant !) fait désormais officiellement partie de la carte du Royaume-Uni et est de retour sur la carte du football mondial grâce à Wrexham. AFC.

La saison de Wrexham en Ligue nationale

Le premier épisode prépare parfaitement la saison. Wrexham est désormais une ville à part entière et le public international afflue pour regarder le club dans sa quête de promotion. Dans le troisième épisode, nous voyons les résultats sur le terrain alors que Wrexham s’enfuit au sommet de la Ligue nationale et suscite le ressentiment des fans de l’opposition, mais un club peut rivaliser avec eux : Notts County, un club tout aussi historique qui a récemment connu des moments difficiles.

Pendant une grande partie de son histoire, le comté de Notts et son rival local Nottingham Forest étaient dans un univers footballistique similaire. Cela a commencé à changer à la fin des années 1970, lorsque Forest est devenu une puissance européenne tandis que le comté de Notts jouait entre les divisions. Mais cela n’a jamais été aussi prononcé que dans les années 2020, lorsque Notts County, qui avait l’un des plus longs parcours en tant que club professionnel au monde, s’est retrouvé hors des rangs professionnels pour la première fois. Pendant ce temps, son rival local Forest a été promu en Premier League en 2022.

Dans l’épisode 3, nous voyons le comté de Notts éliminer le poids lourd de Wrexham et nous laisser avec la question : Wrexham échouera-t-il à nouveau à être promu, comme nous l’avons vu à la fin de la saison dernière ?

Bienvenue dans le meilleur épisode de Wrexham

Entre les épisodes 1 et 3, il y a eu une occasion sincère de discuter de l’autisme du fils de l’attaquant vedette Paul Mullin ainsi que de Millie Tippin, partisane de longue date de Wrexham. Le spectacle était un rappel du côté humain du football et des communautés dans lesquelles vivent les clubs. C’était aussi une démonstration simultanée de la fragilité de la vie, mais aussi du côté compatissant de l’humanité et de la communauté. L’épisode 2 m’a laissé en larmes à la fin de la série.

Cet épisode n’était pas seulement déchirant, mais il nous rappelait aussi fermement pourquoi Bienvenue à Wrexham connaît un succès unique parmi les documentaires sportifs.

L’épisode quatre a commencé à nous emmener dans une nouvelle direction, montrant tous les deux que les propriétaires célèbres étaient parfois dépassés lorsque la politique s’immisçait dans le programme.

Les premières vacances de Shaun Harvey depuis qu’il a rejoint Wrexham entraînent l’arrivée de propriétaires célèbres et des erreurs dues à un sentiment d’ignorance ou de droit. Harvey, bien qu’il ne soit pas le PDG du club, avait agi à ce titre ou à un poste similaire pour plusieurs clubs « plus grands » et la Ligue de football elle-même dans le passé. Comme les téléspectateurs de l’émission le savaient déjà avant l’épisode 4 de la saison 2, Harvey a aidé Wrexham à fonctionner de manière opérationnelle en tant qu’entreprise. La première saison de la série établit clairement que le club ne peut pas atteindre son niveau d’ambition sans lui.

Ce qui devient évident, c’est qu’en l’absence d’Harvey, Reynolds et McElhenney ne comprennent pas vraiment les nuances et les règles aussi bien qu’ils le devraient s’ils dirigent réellement les opérations.

La politique du football

Deux faux pas, l’un étant que les copropriétaires aimaient l’attaque ouvertement politique de Paul Mullin contre le Parti conservateur sur les réseaux sociaux et deux étant le manque de compréhension des règles d’interdiction concernant la retransmission des matchs nationaux ont forcé Harvey à intervenir pendant ses vacances et a presque écourté ses vacances. .

Cet épisode est parmi mes favoris de la série car il montre la volonté de mettre en évidence les erreurs des propriétaires et de se plonger dans la politique – ce que le club, comme le démontre Harvey, veut éviter, mais des joueurs comme Mullin sont des personnages indépendants avec leur propre vision du monde. et des avis.

Le cinquième épisode avait une ambiance plus familière pour les téléspectateurs américains. Une discussion sur les clubs sportifs nationaux préférés de McElhenney, l’Union de Philadelphie, les Phillies et les Eagles qui terminent tous deuxièmes de leur ligue en 2022, une tendance inquiétante car Wrexham a pris du retard sur le comté de Notts dans la Conférence à ce stade. En outre, une interview de Susan Lucci, célèbre pour avoir terminé deuxième en termes de victoires aux Emmy Awards, est un moment fort.

Il y a d’autres histoires intéressantes dans cet épisode, dont une impliquant un club amateur qui a été promu 12 fois en un quart de siècle, ainsi qu’un aperçu intéressant de la vie de Jacob Mendy avant de devenir défenseur de Wrexham.

2023 : L’année des femmes

L’année 2023 était une année de Coupe du monde féminine et avec l’Angleterre atteignant la finale de la Coupe du monde et les États-Unis étant entrés dans le tournoi en tant que favoris, il était tout à fait naturel que Wrexham mette en avant son club féminin. Dans l’épisode six, nous apprenons tout sur les hauts et les bas de l’équipe féminine de Wrexham et sur la quête d’une promotion dans l’élite galloise. Les téléspectateurs découvrent la tragédie impliquée par certains des principaux contributeurs de l’équipe féminine ainsi que les liens étroits entre l’équipe féminine actuelle et l’histoire récente de l’équipe masculine.

L’épisode six montre à quel point Reynolds et McElhenney travaillent dur pour faire de Wrexham un club de football à part entière, ce qui signifie que le football féminin ne peut être négligé. Nous apprenons que l’équipe féminine se déroule tout au long de la campagne et que l’épisode se termine avec l’équipe sur le point de promouvoir.

Tout comme chez les hommes, il faudra attendre plus tard dans la saison pour savoir si l’équipe féminine obtiendra une promotion.

Cette série combine le sport, la communauté, les affaires, l’humanité et la société d’une manière qu’aucune série jamais produite sur ce jeu ou sur n’importe quel sport ne l’a fait dans le passé. Chaque épisode constitue un voyage unique dans ce que nous pensons savoir d’un club et d’une communauté, mais nous fournit l’inconnu et un guide incroyable sur la passion qui anime le football à tous les niveaux dans le monde.