Welcome To Jungle pour réunir Akshay Kumar et Raveena Tandon ; les fans deviennent gaga du retour de la paire OG

L’un des films dont on parle beaucoup est Welcome 3, qui a été intitulé Welcome To Jungle. Akshay Kumar est de retour dans le film avec un grand casting qui porte des noms comme Sanjay Dutt, Arshad Warsi, Disha Patani, Suniel Shetty et Jacqueline Fernandez. Le film sera réalisé par Ahmed Khan. Firoz Nadiadwala prévoit de le sortir d’ici la fin de 2024. Les fabricants sont maintenant à la recherche d’emplacements. Paresh Rawal sera également de retour en tant que Dr Ghungroo dans le film. Les créateurs ont impressionné les gens avec la gamme d’acteurs. Mais maintenant, les fans sont doublement excités. On dit que même Raveena Tandon fera partie du film.

Raveena Tandon travaillera avec Akshay Kumar dans Welcome To Jungle ?

Filmfare a déclaré qu’Akshay Kumar et Raveena Tandon pourraient jouer le rôle principal dans le film. Ce sera épique si c’est bien vrai. Les deux ont fait un certain nombre de films ensemble dans les années 1990. Ils étaient fiancés mais leur relation s’est terminée sur une mauvaise note. La superstar est passée d’elle à Shilpa Shetty, la laissant en colère et le cœur brisé. Mais maintenant, ils sont cordiaux les uns avec les autres. Raveena Tandon l’a décrit comme l’un des piliers de Bollywood. Les deux s’étaient rencontrés lors d’une remise de prix il y a quelques mois. Leurs vidéos et moments sur scène sont devenus viraux et comment.

Les fans réagissent à la nouvelle de la réunion d’Akshay Kumar et Raveena Tandon ?

Les fans sont ravis de savoir que les deux font un retour. La nouvelle n’est pas encore vérifiée. Comme nous le savons, ils nous ont donné des souvenirs inoubliables comme Tip Tip Barsa Paani avec leur chimie. Découvrez quelques-unes des réactions…

La paire la plus emblématique du cinéma indien Akshay Kumar et Raveena Tandon est de retour dans Welcome 3 « Abhi Maza aayega na Bhidu » ???#AkshayKumar X #RaveenaTandon pic.twitter.com/lob1kvY5VP Atul Singh Shanu ? (@Mafiya_Singh11) 22 août 2023

Pas de confirmation à ce jour

Personne n’a rien dit sur la nouvelle. Raveena Tandon a impressionné les gens avec son travail sur des émissions OTT comme Aranyak. Akshay Kumar était également brillant dans OMG 2.