‘Welcome back, Mister!’: Claudio Ranieri fait son retour à Cagliari

Claudio Ranieri est revenu à la vie dans la pirogue avec Cagliari, qui l'a nommé entraîneur principal sous contrat jusqu'en juin 2025. Le club de Serie B a annoncé la nouvelle vendredi, quelque 31 ans après son départ du club pour prendre la relève à Naples. Le charismatique homme de 71 ans est surtout connu en Angleterre pour avoir guidé Leicester vers un titre de conte de fées en Premier League en 2016, mais il n'a pas réussi à faire fonctionner sa magie dans son dernier club, Watford, car ils n'ont gagné que sept points en trois mois avant son départ. le travail en janvier.

Dans un communiqué, Cagliari a déclaré qu’il revenait “pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire… bienvenue, Monsieur, comme c’est agréable de vous embrasser à nouveau!”

« Le Cagliari Calcio est heureux d’annoncer qu’il a trouvé un accord avec Claudio Ranieri qui prendra la direction technique de l’équipe première à partir du 1er janvier 2023 : l’entraîneur a signé un contrat qui le lie au Rossoblù [Reds and Blues] jusqu’au 30 juin 2025.

Ranieri, dont les anciens clubs en Italie incluent également la Juventus, la Roma, l’Internazionale, la Fiorentina, Parme et la Sampdoria, prend le relais d’une équipe de Cagliari qui occupe la 14e place sur 20 au deuxième niveau après avoir été reléguée la saison dernière. Ses réalisations lors de son premier passage au club de 1988 à 1991 comprenaient une série de promotions de la Serie C1, jusqu’à la Serie A.

L’entraîneur qui a beaucoup voyagé, dont le premier rôle était à Vigor Lamezia en 1986, a également dirigé Chelsea, Fulham, Nantes, Monaco, Valence, l’Atlético Madrid et l’équipe nationale de Grèce.