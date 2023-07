Welcome 3: Arshad Warsi confirme sa réunion avec Sanjay Dutt, rejoindra Akshay Kumar pour Jolly LLB 3

Arshad Warsi est resté assez longtemps à l’écart des films sur grand écran. Cependant, il a apprécié l’amour et l’appréciation pour sa série Web Asur. L’acteur a fait plus tôt des nouvelles pour avoir rejeté des films et cela a envoyé des ondes de choc à ses fans. Eh bien, populairement connu sous son nom de personnage, Circuit s’est ouvert sur ses projets à venir. Il revient aux suites de comédies à feuilles persistantes qui sont en cours de réalisation. Il a confirmé avoir retrouvé Munna Bhai Sanjay Dutt pour Welcome 3 avec Akshay Kumar. L’acteur qui nous a divertis dans des rôles dramatiques ainsi que dans des rôles comiques fera partie du troisième opus de Welcome.

Oui, vous avez bien lu Welcome 3 se passe avec Akshay Kumar, Arshad Warsi et Sanjay Dutt. Le film marquera une réunion de la paire emblématique de Munna Bhai et Circuit. L’acteur a confirmé faire partie de Welcome 3 et a révélé que le coût et l’apogée du film étaient irréels. Selon lui, ce sera un film théâtral incroyablement plus grand que nature. Le film comique tant attendu met également en vedette Suniel Shetty qui a révélé plus tôt la nouvelle de sa contribution au film.

Arshad Warsi affirme que tout le scénario au cinéma a changé car tous les films qui sortent maintenant sont des films de super-héros. Il trouve ces énormes films plus grands que nature bizarres et n’a pas envie de faire un peu dans ces grands films. Pour lui, la satisfaction au travail est la plus importante, tout en sachant que ces films lui rapporteront des tonnes d’argent. Les films qui lui ont été proposés ne lui plaisent pas beaucoup et celui qu’il fait est Welcome 3.

La star d’Asur 2 a également parlé du tournage de Jolly LLB qui commencerait en janvier 2024. Il dit que c’est ce film qui dira la vérité sur la façon dont les choses se passent dans le monde, bonnes contre mauvaises. Le premier film de la série Jolly LLB le mettait en vedette et la deuxième partie avait Akshay Kumar. Cependant, le troisième chapitre du drame de la salle d’audience verra les deux ensemble et ce sera surréaliste. Arshad Warsi, qui se prélassait récemment du succès d’Asur 2, sera ensuite vu dans Welcome 3 et Jolly LLB 3.