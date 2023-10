Welch souligne l’importance de soutenir le développement des semi-conducteurs et des technologies durables dans les États ruraux lors de l’audience du Sénat sur le commerce

VermontBiz Lors d’une audition du Comité sénatorial du commerce avec la secrétaire au Commerce Gina Raimondo cette semaine, Le sénateur Peter Welch (D-VT) souligne l’importance de s’appuyer sur les succès du Loi sur les CHIPS et la scienceen continuant à encourager le développement et la fabrication de technologies de semi-conducteurs au Vermont et aux États-Unis. Le sénateur Welch a insisté sur les progrès réalisés par le ministère pour accélérer les opportunités permettant aux États ruraux de développer leurs programmes de pôles technologiques régionaux et de continuer à soutenir l’innovation dans les semi-conducteurs.

« Secrétaire Raimondo, tout d’abord, je pense que vous faites un excellent travail, et nous sommes enthousiasmés au Vermont par le Loi sur les CHIPS…Nous produisons réellement des puces au nitrate de gallium imprimées sur des puces en silicium, et c’est une nouvelle technologie qui fournit une plus grande puissance. GlobalFoundries, une très grande entreprise du Vermont, est un leader dans ce domaine. Je veux vous donner l’occasion d’expliquer ce que fait le Département pour continuer à encourager le développement et la fabrication d’une technologie de semi-conducteurs à nœuds mature et héritée », a déclaré Le sénateur Welch lors de l’audience.

En réponse, le secrétaire Raimondo a souligné que le Congrès avait alloué 2 milliards de dollars pour encourager le développement de technologies de semi-conducteurs à nœuds matures et héritées au sein du ministère du Commerce et que le ministère prévoyait d’investir plus que le montant approprié dans cette technologie critique.

Concernant le programme de pôle technologique régional, le sénateur Welch a demandé: « Une autre question qui nous intéresse vraiment au Vermont est le programme Regional Tech Hubs, qui bien sûr, comme vous le savez, faisait partie du CHIPS et science. Nous avons des candidats. L’EDA et le ministère du Commerce s’engagent-ils à respecter les exigences de ce programme dans les États ruraux ? Et le Vermont en ferait partie. En réponse, le secrétaire Raimondo a confirmé que le Département du Commerce envisageait de respecter ces exigences pour les États ruraux et les petits États.

Le sénateur Welch a également souligné la nécessité d’utiliser Loi sur les CHIPS et la science autorisations pour soutenir les innovations en matière d’énergie propre depuis la phase de développement jusqu’à la phase de commercialisation afin de nous aider à atteindre nos objectifs climatiques. Il a également conclu son discours en soulignant les problèmes auxquels les districts du syndicat des communications du Vermont sont actuellement confrontés dans le cadre du programme d’accès et de déploiement d’équité à large bande (BEAD) établi par le Loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi. Plus tôt cet été, le Vermont a reçu une allocation de 229 millions de dollars dans le cadre du programme BEAD.

Le sénateur Welch est membre du comité sénatorial du commerce, des sciences et de la technologie.

Une vidéo des remarques du sénateur Welch peut être trouvée ici.

Pour regarder l’audience complète, cliquez sur ici.