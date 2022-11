Welch et Malloy rivalisent pour succéder à Leahy du Vermont au Sénat

Les électeurs du Vermont choisissaient un successeur au sénateur démocrate Patrick Leahy, dont le mandat de 48 ans faisait de lui le membre le plus ancien de l’actuel Sénat américain.

Le représentant démocrate Peter Welch, qui a siégé à la Chambre des représentants pendant près de 16 ans, a affronté pour le siège Gerald Malloy, un nouveau venu politique approuvé par l’ancien président Donald Trump. Malloy a battu un républicain plus traditionnel lors de la primaire.

Au cours d’une année où les partis se battent pour le contrôle du Sénat, les démocrates étaient convaincus qu’ils pourraient conserver le siège dans l’État bleu profond.

Avant les élections, le libéral Welch, 75 ans, a été critiqué pour avoir renoncé à ses années d’ancienneté à la Chambre pour recommencer au Sénat, laissant le petit Vermont avec deux étudiants de première année dans sa délégation de trois membres au Congrès. (Le troisième, le sénateur Bernie Sanders, n’est pas rééligible cette année.)

Mais Welch a déclaré que son expérience était nécessaire au Sénat maintenant, alors qu’il sentait que les fondements de la démocratie américaine étaient menacés.

Au cours de sa campagne, il a vanté sa capacité à la Chambre à travailler de l’autre côté de l’allée et à rechercher un terrain d’entente avec ses collègues républicains dans une période d’hyper-partisanerie.

Leahy, 82 ans, était le dernier des soi-disant bébés du Watergate élus après la démission de l’ancien président Richard Nixon.

Welch est né dans le Massachusetts et a déménagé dans le Vermont en 1974, où il a d’abord travaillé comme défenseur public. Il a été membre de longue date du Sénat du Vermont et en a été le premier président démocrate au Sénat par intérim. En 2006, il a remporté le siège de la Chambre des États-Unis, qui est devenu vacant lorsque Sanders a déménagé au Sénat.

Malloy se qualifie lui-même de conservateur pro-vie traditionnel qui veut réduire la taille du gouvernement et la dette nationale, et réprimer l’immigration clandestine. Contrairement à de nombreux conservateurs, il ne conteste pas que le président Joe Biden a équitablement remporté les élections de 2020.

Malloy a également grandi dans le Massachusetts et a déménagé dans le Vermont en 2020. Il est diplômé de West Point et vétéran de la guerre du Golfe, et a travaillé dans des opérations d’urgence en Nouvelle-Angleterre et dans des postes de gestion d’entreprise.

____

Anneau Wilson, The Associated Press