Weisselberg plaide coupable dans une affaire d’évasion fiscale

Un haut dirigeant de l’entreprise familiale de l’ancien président Donald Trump a plaidé coupable jeudi d’évasion fiscale sur un appartement gratuit et d’autres avantages, concluant un accord avec les procureurs qui pourrait faire de lui un témoin vedette contre l’entreprise lors d’un procès cet automne.

Allen Weisselberg, conseiller principal de la Trump Organization et ancien directeur financier de longue date de la société, a plaidé coupable aux 15 accusations portées contre lui dans cette affaire.

D’une voix basse et quelque peu rauque, Weisselberg a admis avoir encaissé plus de 1,7 million de dollars d’extras non taxés – y compris les frais de scolarité pour ses petits-enfants, le loyer gratuit d’un appartement à Manhattan et les paiements de location d’une voiture de luxe – et avoir explicitement gardé certaines des prunes hors de la livres.

Le juge Juan Manuel Merchan a accepté de condamner l’exécutif de 75 ans à cinq mois dans le complexe pénitentiaire de Rikers Island à New York, bien qu’il puisse être libéré après un peu plus de trois mois s’il se comporte derrière les barreaux. Le juge a déclaré que Weisselberg devra payer près de 2 millions de dollars en impôts, pénalités et intérêts et terminer cinq ans de probation.

La négociation de plaidoyer exige également que Weisselberg témoigne honnêtement en tant que témoin à charge lorsque l’organisation Trump sera jugée en octobre pour des accusations connexes. La société est accusée d’avoir aidé Weisselberg et d’autres dirigeants à éviter l’impôt sur le revenu en omettant de déclarer avec précision leur rémunération complète au gouvernement. Trump lui-même n’est pas inculpé dans l’affaire.

Weisselberg restera libre sous caution jusqu’à ce qu’il soit officiellement condamné à l’issue du procès de l’entreprise. Il n’a rien dit en quittant le tribunal, n’offrant aucune réponse lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il avait un message pour Trump. Si Weisselberg ne respecte pas les conditions du plaidoyer, les procureurs ont déclaré qu’ils demanderaient une “peine de prison d’État importante”, et Merchan a averti qu’il pourrait être passible de la peine maximale pour l’accusation principale – grand vol – de 15 ans.

L’avocat de Weisselberg, Nicholas Gravante Jr., a déclaré que son client avait plaidé coupable “pour mettre fin à cette affaire et aux cauchemars juridiques et personnels qu’elle a causés pendant des années à lui et à sa famille”.

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré dans un communiqué que le plaidoyer de Weisselberg “implique directement l’organisation Trump dans un large éventail d’activités criminelles et oblige Weisselberg à fournir un témoignage inestimable lors du prochain procès contre la société”.

“Nous sommes impatients de prouver notre cas devant le tribunal contre l’organisation Trump”, a-t-il ajouté.

Le témoignage de Weisselberg pourrait affaiblir la défense de l’entreprise. Si elle est reconnue coupable, l’entreprise pourrait être condamnée à des amendes équivalant au double du montant des impôts impayés ou éventuellement être mise en probation et contrainte de modifier ses pratiques commerciales.

La société a félicité Weisselberg jeudi en tant qu’employé de confiance et honorable qui, selon elle, a été “persécuté et menacé par les forces de l’ordre, en particulier le procureur du district de Manhattan, dans leur quête sans fin et politiquement motivée pour obtenir le président Trump”.

Dans un communiqué, la société a accusé les procureurs d’avoir tenté de faire pression sur Weisselberg pour qu’il diffame Trump et de s’être efforcé de constituer une affaire pénale à partir d’avantages exécutifs familiers tels qu’une voiture de société.

La société, qui n’était pas impliquée dans le plaidoyer de culpabilité de Weisselberg jeudi, a déclaré qu’elle n’avait rien fait de mal, ne plaidera pas coupable et attend avec impatience “d’avoir notre journée devant le tribunal”.

Weisselberg, considéré comme l’un des associés commerciaux les plus fidèles de Trump, est la seule personne à faire face à des accusations criminelles jusqu’à présent dans la longue enquête du procureur de Manhattan sur l’entreprise. Weisselberg a commencé à travailler pour la Trump Organization en 1973, lorsqu’elle était dirigée par le père de Trump, Fred. À la suite de son arrestation en juillet 2021, la société a changé son titre de directeur financier à conseiller principal. Le poste de directeur financier reste vacant.

Weisselberg a accepté de plaider coupable quelques jours après une audience au cours de laquelle Merchan a rejeté sa demande de rejet des accusations. Le juge a rejeté l’argument de la défense selon lequel le bureau du procureur de district punissait Weisselberg parce qu’il n’offrirait pas d’informations qui nuiraient à Trump.

Le procureur de district a également enquêté pour savoir si Trump ou sa société ont menti aux banques ou au gouvernement sur la valeur de ses propriétés pour obtenir des prêts ou réduire les factures fiscales.

Le procureur de district de l’époque, Cyrus Vance Jr., qui a ouvert l’enquête, a ordonné l’année dernière à ses adjoints de présenter des preuves à un grand jury et de demander l’inculpation de Trump, selon l’ancien procureur Mark Pomerantz, qui avait précédemment dirigé l’enquête. Mais après le départ de Vance en janvier, son successeur, Bragg, a autorisé le grand jury à se dissoudre sans inculpation. Les deux procureurs sont démocrates. Bragg a déclaré que l’enquête se poursuivait.

Les procureurs ont allégué que la société avait accordé des avantages sociaux non imposés à des cadres supérieurs, dont Weisselberg, pendant 15 ans. Weisselberg à lui seul a été accusé d’avoir fraudé le gouvernement fédéral, l’État et la ville sur plus de 900 000 $ d’impôts impayés et de remboursements d’impôts non mérités.

Trump, un républicain, a qualifié les enquêtes de New York de “chasse aux sorcières politique” et a déclaré que les actions de son entreprise étaient une pratique courante dans le secteur immobilier et en aucun cas un crime.

La semaine dernière, Trump a siégé pour une déposition dans l’enquête civile parallèle du procureur général de New York, Letitia James, sur des allégations selon lesquelles la société de Trump aurait induit en erreur les prêteurs et les autorités fiscales sur la valeur des actifs. Trump a invoqué sa protection du cinquième amendement contre l’auto-incrimination plus de 400 fois.

James, dont l’enquête a révélé les preuves qui ont conduit aux accusations de Weisselberg, a déclaré dans un communiqué : “Que ce plaidoyer de culpabilité envoie un message fort et clair : nous réprimerons quiconque vole le public à des fins personnelles, car personne n’est au-dessus des droit.”

