Weird Al Yankovic sort un album surprise

Weird Al Yankovic sort un nouvel album Vendredi, son premier en plus de huit ans depuis la sortie de Mandatory Fun en 2014.

Al Yanković



L’album, qui sert de bande originale au film sorti vendredi sur sa vie, a 46 pistes “y compris un tas de premières chansons de Weird Al que j’ai réenregistrées spécialement pour le film, ma toute nouvelle chanson de générique de clôture” Now You Know “et toute la partition orchestrale” du film, a tweeté Yankovic.

L’album est maintenant disponible sur les services de streamingavec des copies CD et vinyle qui sortiront l’année prochaine.

Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic le film est sorti vendredi et peut être diffusé gratuitement sur le Chaîne Roku. Le film met en vedette Daniel Radcliffe dans le rôle de Weird Al.

Lire aussi : Meilleur service de streaming musical pour 2022