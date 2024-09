Il est temps de mettre vos chaussures à pois et de conduire votre buggy vers le paradis Amish, car Al bizarre part en tournée. Alors que le célèbre parodique a récemment fait quelques spectacles dans des salles plus petites et intimes, il revient sur la grande scène avec un « spectacle de rock comique multimédia complet » en 2025 pour la première fois en six ans. Selon un communiqué de presse, Yankovic interprétera son plus grands succèsainsi que quelques « favoris des fans » qui n’ont jamais été interprétés en direct.

Al a mis la barre plus haut pour cette dernière série de concerts, avec des changements de costumes, un mur vidéo « géant » et un ensemble de huit musiciens avec son groupe d’origine. On pourrait penser qu’il vit le style de vie rock and roll un peu trop dur, mais comme nous le savons tous grâce à sa biographie très vraie et précise Bizarre : l’histoire d’Al YankovicLa dernière fois qu’il a essayé, il s’est saoulé sur scène, a insulté la foule et a finalement été arrêté pour obscénité avant de tuer Pablo Escobar et de larguer Madonna. Il n’y a aucune chance qu’il commette à nouveau cette erreur.

La tournée, qualifiée de « Bigger & Weirder », sera soutenue par Puddles Pity Party, le clown triste de 2,03 m qui est devenu viral en 2013 pour son couverture de « Royals » de Lorde avec le groupe rétro YouTube Postmodern Jukebox. Yankovic prend clairement au sérieux la directive « Bigger & Weirder ». « C’est une sorte de tournée ‘le meilleur des deux mondes’ », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Nous ferons toutes les grandes parodies qui plairont au public ainsi que quelques morceaux plus profonds pour les fans hardcore – mais avec deux fois plus de joueurs sur scène, tout sonnera deux fois mieux ! »

13 juin LAS VEGAS, NV – Le Venetian Theatre au Venetian Resort 14 juin LAS VEGAS, NV – Le Venetian Theatre au Venetian Resort 18 juin LAS VEGAS, NV – Le Venetian Theatre au Venetian Resort 20 juin LAS VEGAS, NV – Le Venetian Theatre au Venetian Resort 21 juin LAS VEGAS, NV – Le Venetian Theatre au Venetian Resort 23 juin SALT LAKE CITY, Utah – Centre Maverik 24 juin MORRISON, CO (Denver) – Amphithéâtre Red Rocks 26 juin KANSAS CITY, MO – Théâtre Starlight 27 juin DES MOINES, IA – Centre civique de Des Moines 28 juin WELCH, MN (Minneapolis) – Amphithéâtre Treasure Island au Treasure Island Resort & Casino 29 juin HIGHLAND PARK, IL (Chicago) – Festival Ravinia (mise en vente à venir) 1er juillet TRAVERSE CITY, MI – Festival national de la cerise 2 juillet CLARKSTON, MI (Détroit) – Théâtre musical de Pine Knob 3 juillet INDIANAPOLIS, IN – Amphithéâtre Everwise au parc d’État de White River 5 juillet BEAVER DAM, KY (Evansville) – Amphithéâtre Beaver Dam 6 juillet KETTERING, OH (Dayton) – Pavillon Fraze 9 juillet TORONTO (ONTARIO) – Scène Budweiser 11 juillet BUFFALO, NY – Amphithéâtre du lac Darien 12 juillet NEW YORK, NY – Madison Square Garden 13 juillet BETHEL, NY – Centre des Arts Bethel Woods 15 juillet BOSTON, MA – Boch Center Wang Theatre 17 juillet SARATOGA SPRINGS, NY (Albany) – Scène Broadview au SPAC 18 juillet MASHANTUCKET, CT – Le premier théâtre du Foxwoods Resort Casino 19 juillet PHILADELPHIE, PA – Pavillon TD au Mann 20 juillet VIENNE, VA (Washington, DC) – Wolf Trap 24 juillet RALEIGH, NC – Amphithéâtre Red Hat 25 juillet WILMINGTON, NC – Pavillon Live Oak Bank 26 juillet CHARLOTTE, NC – Amphithéâtre de la Skyla Credit Union 27 juillet HUNTSVILLE, AL – Amphithéâtre Orion 29 juillet LA NOUVELLE-ORLÉANS, LA – Théâtre Saenger 31 juillet AUSTIN, TX – Bass Concert Hall 1er août THE WOODLANDS, TX (Houston) – Le pavillon Cynthia Woods Mitchell présenté par Huntsman 2 août GRAND PRAIRIE, TX (Dallas) – Théâtre Texas Trust CU 3 août ROGERS, AR (Fayetteville) – Walmart AMP 5 août LINCOLN, NE (Omaha) – Théâtre Pinewood Bowl 7 août CASPER, WY – Centre Ford Wyoming 8 août IDAHO FALLS, ID – Centre Mountain America 9 août NAMPA, ID (Boise) – Amphithéâtre du Ford Idaho Center 10 août BONNER, MT – Amphithéâtre KettleHouse 12 août AIRWAY HEIGHTS, WA (Spokane) – BECU Live Amp au Northern Quest Resort & Casino 13 août TROUTDALE, OR (Portland) – Concerts Edgefield sur la pelouse – Amphithéâtre McMenamins Edgefield 14 août TROUTDALE, OR (Portland) – Concerts Edgefield sur la pelouse – Amphithéâtre McMenamins Edgefield 15 août AUBURN, WA (Seattle) – Amphithéâtre White River 17 août PALMER, AK (Anchorage)* – Foire d’État de l’Alaska – ConocoPhillips Borealis Théâtre 20 août EUGENE, OR – Amphithéâtre Cuthbert 22 août MOUNTAIN VIEW, CA (San Francisco) – Shoreline Amphitheatre 23 août MODESTO, CA – L’amphithéâtre Fruit Yard 24 août STATELINE, NV (Reno/Tahoe) – Lake Tahoe Outdoor Arena chez Harveys 26 août REDDING, CA – Pelouse du Redding Civic Auditorium 27 août ROHNERT PARK, CA – Green Music Center 29 août SAN DIEGO, CA* – Le Rady Shell à Jacobs Park 30 août INGLEWOOD, CA (Los Angeles) – Forum Kia 31 août PHOENIX, AZ – Arizona Financial Theatre 2 septembre GRAND JUNCTION, CO – Amphithéâtre du parc Las Colonias 4 septembre COLORADO SPRINGS, CO – Amphithéâtre Ford 5 septembre RIO RANCHO, NM (Albuquerque) – Centre d’événements Rio Rancho 6 septembre CONCHO, OK (Oklahoma City) – Amphithéâtre Lucky Star au Lucky Star Casino 7 septembre TULSA, OK – Théâtre de Tulsa 9 septembre MARYLAND HEIGHTS, MO (St. Louis) – Saint Louis Music Park 12 septembre MADISON, WI – Terrain de football Breese Stevens 13 septembre CUYAHOGA FALLS, OH (Cleveland) – Blossom Music Center 14 septembre COLUMBUS, OH – Palace Theatre 16 septembre NEWPORT, KY (Cincinnati) – Pavillon MegaCorp 17 septembre KALAMAZOO, MI – Auditorium Miller 20 septembre NASHVILLE, TN – Ascend Amphitheatre * Assistance à venir

