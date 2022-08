“Weird Al” Yankovic et Madonna s’embrassent dans la bande-annonce du prochain biopic

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Daniel Radcliffe s’entend avec Evan Rachel Wood, alors que les deux incarnent “Weird Al” Yankovic et Madonna dans une bande-annonce récemment publiée pour un biopic à venir.

“Weird: The Al Yankovic Story” présente la montée en puissance de l’auteur-compositeur parodique, y compris sa rencontre avec Madonna. Le look de Radcliffe pour le film comprend les mèches bouclées de Weird Al et sa moustache. Le look de Wood en tant que Madonna comprend ses cheveux blonds taquinés et son maquillage pour les yeux noirs.

La bande-annonce montre l’interprète de “Like A Virgin” arrivant chez Weird Al pour lui demander de parodier l’une de ses chansons.

La bande-annonce passe ensuite à la séance de maquillage entre les deux.

“Tout ce que je voulais, c’était inventer de nouveaux mots pour une chanson qui existe déjà”, a déclaré Radcliffe, jouant Yankovic, dans la bande-annonce tout en parlant de son processus créatif. “J’en ai assez que tout le monde pense que je suis une sorte de blague.”

Radcliffe a en fait été choisi par Yankovic lui-même pour le biopic. La star de “Harry Potter” a révélé qu’un moment idiot en 2010 l’avait amené à décrocher le rôle.

“Quand j’ai parlé à Al pour la première fois, je me suis dit : ‘Je suis immensément flatté à l’idée que tu me choisisses pour te jouer, mais genre, pourquoi moi ?'”, a-t-il déclaré lors d’une apparition dans “The Tonight Spectacle avec Jimmy Fallon.”

“J’ai chanté” The Elements “aux côtés de Colin Farrell et d’une Rihanna très perplexe, qui, je pense, disait:” Qui est ce gamin et pourquoi chante-t-il tous les éléments? “”, Se souvient Radcliffe. “Et je suppose qu’Al a vu ça et s’est dit : ‘Ce type comprend peut-être.’ Et donc m’a choisi.”

Radcliffe a également jailli de sa rencontre avec Yankovic et de l’opportunité de travailler à ses côtés pour le film.

“Il est le meilleur”, a déclaré Radcliffe lors d’une interview avec “Good Morning America”.

“Je sais que tout le monde dit cela à son sujet, mais c’est tellement agréable de rencontrer quelqu’un que vous admirez et que vous connaissez comme un héros pour tant de gens, et de les avoir juste gentils, amusants et gentils. Je peux maintenant aller à mon grave en disant que j’ai eu des cours d’accordéon avec Weird Al.”

“Weird: The Al Yankovic Story” sera diffusé le 4 novembre sur The Roku Channel.