« Weird Al » Yankovic annonce une « tournée plus grande et plus étrange en 2025 »

« Weird Al » Yankovic a prévu une tournée massive en 2025 qui promet de présenter ses plus grands succès aux côtés des favoris des fans et des raretés live. Visitant un total de 65 villes, « The Bigger & Weirder 2025 Tour » annonce également une production élaborée comprenant un mur vidéo géant, de multiples changements de costumes et un ensemble de huit musiciens avec le groupe original de Yankvoic. Le clown triste de 2,13 mètres Puddles Pity Party sera l’invité spécial tout au long de la tournée.

La tournée « Bigger & Weirder » débutera officiellement le 13 juin avec cinq soirées au Venetian Theatre de Las Vegas. Les prochaines étapes incluent New York, Toronto, La Nouvelle-Orléans, Austin et Nashville. Voir la liste complète des dates ci-dessous.

UN Prévente des billets pour Live Nation commence le mercredi 25 septembre (utilisez le code d’accès LISTE DES MUSIQUES), avec une mise en vente publique des billets qui aura lieu le vendredi 27 septembre à 10h00, heure locale, via Ticketmaster.

« C’est une sorte de tournée du « meilleur des deux mondes », a déclaré Yankovic dans un communiqué. « Nous ferons toutes les grandes parodies qui plairont au public ainsi que quelques morceaux plus profonds pour les fans les plus hardcore – mais avec deux fois plus de musiciens sur scène, tout sonnera deux fois mieux ! «

Plus tôt cette année, « Weird Al » a célébré le 10e anniversaire de son dernier album, Amusement obligatoireavec un medley de polka intitulé « Polkamania », comprenant des reprises à l’accordéon de morceaux comme « bad guy » de Billie Eilish, « Old Town Road » de Lil Nas X et « Shake It Off » de Taylor Swift. En juillet, sa comédie culte UHF est sorti en 4K UHD pour son 35e anniversaire. Procurez-vous votre exemplaire ici.

N’oubliez pas de consulter le récent podcast du musicien comique avec Kyle Meredith et de lire une interview dans laquelle « Weird Al » décompose ses 14 medleys de polka.

Dates de la tournée 2025 de « Weird Al » Yankovic :

13/06 – Las Vegas, NV @ Le Venetian Theatre au Venetian Resort *

14/06 – Las Vegas, NV au Venetian Theatre du Venetian Resort *

18/06 – Las Vegas, NV @ Le Venetian Theatre du Venetian Resort *

06/20 – Las Vegas, NV @ Le Venetian Theatre du Venetian Resort *

21/06 – Las Vegas, NV @ Le Venetian Theatre du Venetian Resort *

23/06 – Salt Lake City, Utah @ Centre Maverik *

24/06 – Morrison, CO @ Amphithéâtre Red Rocks *

26/06 – Kansas City, MO @ Théâtre Starlight *

27/06 – Des Moines, IA @ Des Moines Civic Center *

28/06 – Welch, MN @ Amphithéâtre Treasure Island au Treasure Island Resort & Casino *

29/06 – Highland Park, Illinois au festival Ravinia

01/07 – Traverse City, MI au National Cherry Festival

07/02 – Clarkston, MI @ Théâtre musical de Pine Knob *

07/03 – Indianapolis, IN @ Amphithéâtre Everwise au parc d’État de White River *

07/05 – Beaver Dam, KY @ Amphithéâtre Beaver Dam *

07/06 – Kettering, Ohio @ Pavillon Fraze *

07/09 – Toronto, ON @ Scène Budweiser *

07/11 – Buffalo, NY @ Amphithéâtre du lac Darien *

07/12 – New York, NY @ Madison Square Garden *

13/07 – Bethel, NY @ Centre des Arts Bethel Woods *

15/07 – Boston, MA @ Boch Center Wang Theatre *

17/07 – Saratoga Springs, NY @ Broadview Stage au SPAC *

18/07 – Mashantucket, CT @ Le Premier Théâtre du Foxwoods Resort Casino *

19/07 – Philadelphie, PA @ TD Pavilion au Mann*

20/07 – Vienne, VA @ Wolf Trap *

24/07 – Raleigh, Caroline du Nord @ Amphithéâtre Red Hat *

25/07 – Wilmington, Caroline du Nord @ Pavillon Live Oak Bank *

26/07 – Charlotte, Caroline du Nord @ Skyla Credit Union Amphitheatre *

27/07 – Huntsville, AL @ Amphithéâtre Orion *

29/07 – La Nouvelle-Orléans, LA @ Théâtre Saenger *

31/07 – Austin, Texas @ Bass Concert Hall *

08/01 – The Woodlands, TX @ Le Pavillon Cynthia Woods Mitchell *

08/02 – Grand Prairie, TX @ Théâtre Texas Trust CU *

08/03 – Rogers, AR @ Walmart AMP *

08/05 – Lincoln, NE @ Théâtre Pinewood Bowl *

08/07 – Casper, Wyoming @ Centre Ford Wyoming *

08/08 – Idaho Falls, ID au Mountain America Center *

08/09 – Nampa, ID @ Amphithéâtre du Ford Idaho Center *

08/10 – Bonner, MT @ Amphithéâtre KettleHouse *

08/12 – Airway Heights, WA @ BECU Live Amp au Northern Quest Resort & Casino *

13/08 – Troutdale, OR @ Edgefield Concerts sur la pelouse – Amphithéâtre McMenamins Edgefield *

14/08 – Troutdale, OR @ Edgefield Concerts sur la pelouse – Amphithéâtre McMenamins Edgefield *

15/08 – Auburn, WA @ Amphithéâtre White River *

17/08 – Palmer, AK @ Alaska State Fair – Théâtre Borealis de ConocoPhillips

08/20 – Eugene, Oregon @ Amphithéâtre Cuthbert *

22/08 – Mountain View, Californie @ Shoreline Amphitheatre *

23/08 – Modesto, Californie @ The Fruit Yard Amphitheatre *

24/08 – Stateline, NV @ Lake Tahoe Outdoor Arena à Harveys *

26/08 – Redding, CA @ Pelouse de l’auditorium civique de Redding *

27/08 – Rohnert Park, Californie @ Green Music Center *

29/08 – San Diego, Californie @ The Rady Shell à Jacobs Park

30/08 – Inglewood, CA @ Kia Forum *

31/08 – Phoenix, Arizona @ Arizona Financial Theatre *

09/02 – Grand Junction, CO @ Amphithéâtre du parc Las Colonias *

09/04 – Colorado Springs, CO @ Amphithéâtre Ford *

09/05 – Rio Rancho, Nouveau-Mexique @ Rio Rancho Events Center *

09/06 – Concho, OK @ Amphithéâtre Lucky Star au Lucky Star Casino *

09/07 – Tulsa, Oklahoma @ Théâtre de Tulsa *

09/09 – Maryland Heights, MO @ Saint Louis Music Park *

09/12 – Madison, Wisconsin @ Breese Stevens Field *

13/09 – Cuyahoga Falls, Ohio au Blossom Music Center *

14/09 – Columbus, OH @ Théâtre Palace *

16/09 – Newport, KY @ Pavillon MegaCorp *

17/09 – Kalamazoo, MI @ Auditorium Miller *

20/09 – Nashville, TN @ Ascend Amphitheatre *

* = avec la fête de la pitié des flaques d’eau