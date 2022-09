Weird Al s’offre le traitement Weird Al dans un nouveau biopic

TORONTO — Lorsqu’un jeune Al Yankovic à lunettes a pris un accordéon, peu de gens — surtout Al, lui-même — auraient prédit la longue carrière dans le show-business qui allait suivre. Mais pouvez-vous imaginer s’ils l’ont fait? Que chaque étape du chemin de Yankovic – la première chemise hawaïenne, l’épiphanie de riffer sur “My Sharona” comme “My Bologna” – portait le même sens du destin prodigieux qui résonne dans la plupart des biopics musicaux?

C’est une idée assez drôle que peu de temps avant la première bruyante de minuit du Festival international du film de Toronto de “Bizarre: l’histoire d’Al Yankovic” – un biopic fou et autorisé qui prend ce concept et s’amuse autant que possible – Yankovic était encore en train de riffer. Il était assis aux côtés de Daniel Radcliffe, qui joue avec enthousiasme Yankovic dans le film, dans un bar de Toronto rempli de cocktails à thème comme “Just Drink It”.

Comme, et si, Yankovic imagine, “Weird” avait ce moment très mémorable dans “Elvis” de Baz Luhrmann où Tom Parker de Tom Hanks entend Presley à la radio pour la première fois, se balance de façon spectaculaire et s’exclame “Il est blanc ?!” – seulement c’est Weird Al qu’il entend et répond à la place, “Il est bizarre ?!”

“Weird: The Al Yankovic Story”, écrit par Yankovic avec le réalisateur Eric Appel, fait à la carrière de Yankovic à peu près ce que le comédien de 62 ans a fait aux chansons pop au cours des quatre dernières décennies. Il le déforme à travers un miroir funhouse, transformant la vie de Yankovic en quelque chose qui, à ses sommets les plus absurdes, devient sa propre réalité parallèle.

“Je n’aurais jamais cru que cela arriverait au début de ma vie, et peut-être même il y a un an”, déclare Yankovic. “C’est l’une des raisons pour lesquelles le film est drôle parce qu’il ne devrait pas exister. Il y a des détracteurs qui disent: “Pourquoi Weird Al obtient-il un biopic alors qu’il y a mille noms qui auraient dû en avoir un avant lui?” Eh bien, c’est un peu le point. Ce n’est pas que je le mérite. Le fait que je ne le mérite pas est la raison pour laquelle cela existe.

Certains, y compris Radcliffe, ergoteraient avec cela. Yankovic a depuis longtemps survécu à la plupart des musiciens qu’il parodie. Il est l’un des cinq seuls groupes musicaux à avoir un succès dans le Top 40 au cours de chacune des quatre dernières décennies. Cela le classe parmi les goûts de Madonna et Michael Jackson, qui ont, bien sûr, chacun reçu le traitement Weird Al (“Like a Surgeon”, “Eat It”). Le New York Times a qualifié Yankovic de “trésor national complètement ridicule”.

“Je ne peux pas l’expliquer”, hausse Yankovic. “Je suppose que c’est juste de la ténacité parce que j’aurais dû partir il y a des décennies.”

“Weird: The Al Yankovic Story”, qui sortira le 4 novembre sur Roku, est lui-même un film improbable qui a commencé comme un bâillon. Il y a une dizaine d’années, Appel et Yankovic ont créé une fausse bande-annonce pour un biopic de Yankovic pour Funny or Die. Yankovic le jouait lors de ses concerts et répondait aux questions des fans sur la date de sortie du film. Mais une série de biopics musicaux – dont beaucoup jouaient si élastiquement avec la vérité que Yankovic a senti qu’ils étaient mûrs pour la parodie – ont rendu la prémisse encore plus attrayante. Appel et Yankovic ont travaillé sur un scénario et ont contacté Radcliffe.

“Ma première réaction en entendant l’idée de moi en tant qu’Al était, ‘Attendez, quoi?'”, Dit Radcliffe. “Dès que j’ai commencé à le lire, je me suis dit:” Oh, il n’y a rien d’autre que le biopic d’Al aurait pu être, mais quelque chose qui est intrinsèquement une parodie de tous les biopics musicaux.

Il y a quelques éléments de vérité autobiographique dans « Weird », mais le film rapidement, comme le dit Radcliffe, « déraille », exagérant énormément la trajectoire de Yankovic et bon nombre de ses rencontres. Madonna (jouée par Evan Rachel Wood), désespérée de l’honneur d’une parodie de Yankovic, entame une histoire d’amour avec lui, par exemple.

“Le nombre de personnes qui m’ont posé des questions sur vous et Madonna”, soupire Radcliffe.

Yankovic note qu’un vendeur d’accordéon porte-à-porte est vraiment venu chez sa famille, comme on le fait dans le film. C’est moins vrai que le père de Yankovic avait en horreur l’instrument comme « le squeezebox du diable » et a violemment roué de coups le vendeur.

“Cette scène dure depuis si longtemps”, dit Radcliffe en secouant la tête.

Pour Radcliffe, 33 ans, le film s’inscrit dans la lignée d’autres films excentriques et expérimentaux comme “Swiss Army Man” de 2016 qui l’attire depuis qu’il joue à Harry Potter. Un fan de Yankovic autoproclamé qui écoute ses polkas tout en s’entraînant, Radcliffe et Yankovic se sont retrouvés à bien des égards simpatico.

«À certains moments de ma vie, j’ai pensé que je devais être stoïque en tant qu’acteur et stoïque en tant que star de cinéma», déclare Radcliffe. “Le succès que j’ai eu depuis ‘Potter’ a été à propos de tout ce qui est bizarre chez moi, penché là-dessus. C’est l’atout, en fait, à ne pas négliger. Et Al est comme le modèle pour ça.

Radcliffe décrit le tournage rapide de 18 jours de “Weird” comme “vraiment l’une des meilleures expériences que j’aie jamais eues sur un plateau”. Avant la production, il a plongé dans l’apprentissage de l’accordéon.

« Personne ne me l’a demandé, au fait. C’était entièrement auto-infligé », explique Radcliffe. « Je veux dire, si tu joues Al, qu’est-ce que je fais d’autre ? Vous devez faire une tentative honnête.

“Je ne peux pas vous dire à quel point c’était une joie de se réveiller le matin et d’avoir une vidéo de Dan jouant ‘My Bologna’ à l’accordéon,” dit Yankovic, sincèrement.

“Ma note la plus courante était ‘Veuillez pomper plus'”, ajoute Radcliffe.

Yankovic n’était à Toronto que pour la soirée avec des concerts au Colorado la veille et la nuit après la première. Il participe actuellement à “The Unfortunate Return of the Ridiculously Self-Indulgent Ill-Advised Vanity Tour” qui se termine cet automne au Carnegie Hall. Lors de ses concerts, il voit maintenant ses fans des années 1980 avec leurs enfants – “et dans certains cas, leurs petits-enfants – ce qui est un peu effrayant.

L’affection continue que les gens ont pour Weird Al – un interprète qui représente à peu près l’opposé diamétral d’une pop star soucieuse de son image et hors de portée – semble en quelque sorte encore se développer. Lors de la première de “Weird” à Toronto, les chemises hawaïennes et les perruques bouclées étaient en force. Le dernier jour de tournage, dit Radcliffe, toute la distribution et l’équipe se sont déguisées en Yankovic.

À contrecœur, Yankovic reconnaît qu’il y a quelque chose, en fait, de très réel à propos de Weird Al.

“Mon surnom ‘Weird Al’ a donné du pouvoir à beaucoup de gens”, dit-il. “Quand j’ai pris ce nom professionnellement, c’était un DJ universitaire dans les années 70. Ce n’était évidemment pas calculé. Je ne pensais pas que j’allais être, comme, un modèle des décennies plus tard. Mais beaucoup de gens qui se sentent comme des parias ou des monstres ou des étrangers ou qui n’appartiennent pas d’une manière ou d’une autre me regardaient parfois et disaient: “Voilà un gars qui possède sa bizarrerie et il est à l’aise avec ça.”