Weinstein pourrait faire face à de nouvelles accusations à mesure que de nouveaux accusateurs apparaissent, selon les procureurs

Il a également été reconnu coupable du viol de Jessica Mann, une aspirante actrice, dans une chambre d’hôtel à New York en 2013.

M. Aidala a déclaré que son équipe s’opposerait à tout projet des procureurs de convoquer Mme Mann lors d’un nouveau procès, car ils estiment que M. Weinstein a déjà purgé suffisamment de temps pour justifier la peine prononcée dans son cas.

Avant de fixer la date de la prochaine audience, le juge Farber a demandé aux deux parties de s’abstenir de « se plier à la presse » à l’approche du nouveau procès.

L’affaire ne sera pas jugée devant le « tribunal de l’opinion publique », a-t-il déclaré.

Mais peu de temps après l’audience, M. Aidala s’est adressé aux journalistes à l’extérieur du palais de justice.

« C’est la cour d’appel qui a ramené la raison dans l’équation », a-t-il déclaré.

M. Weinstein risque toujours une peine de prison en Californie, où il a été reconnu coupable en 2020 de viol et d’agression sexuelle et condamné à 16 ans de prison à purger après sa peine à New York. L’avocate de M. Weinstein en Californie, Jennifer Bonjean, a déclaré qu’elle prévoyait de faire appel de la condamnation de M. Weinstein et qu’elle pensait que la récente décision de New York améliorerait ses chances de succès, même si plusieurs experts juridiques ont mis en doute ce point.

La prochaine audience dans l’affaire new-yorkaise est prévue le 9 juillet.

Nathan Schweber et Anusha Bayya rapports contribués.