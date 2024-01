WeightWatchers rejoint le jeu GLP-1

Ce mois-ci Clinique WeightWatchers a accueilli les influenceurs utilisant des médicaments amaigrissants à son Maison GLP-1, un manoir d’Hollywood Hills offrant une vue panoramique sur Los Angeles – et une opportunité pour les créateurs prenant des GLP-1 comme Ozempic, Wegovy et Mounjaro d’apprendre, d’éduquer et de discuter de leur parcours personnel en matière de santé pondérale entre eux et avec leur public. Le contenu sortant de la maison touchait au stéréotypes auxquels sont confrontées les personnes vivant avec l’obésité et la stigmatisation entourant l’utilisation des médicaments modernes GLP-1 pour perdre du poids.

Tout cela était destiné à soutenir le programme WeightWatchers GLP-1 récemment lancé, qui offre des conseils à ceux qui utilisent des médicaments, plutôt que le seul tristement célèbre système de points de la marque, pour mincir. Mais les réactions des influenceurs participants aux publications sur les réseaux sociaux ont été mitigées – et les experts en recherche et en traitement de l’obésité admettent que, même si rendre la conversation sur la stigmatisation liée au poids plus courante peut être une bonne chose, les choses se compliquent lorsque ce sont WeightWatchers qui lancent ces conversations.

« Le manque de reconnaissance du fait que l’obésité est une maladie nuit à l’humanité depuis des générations. Et bien sûr, vous le savez, WeightWatchers et d’autres acteurs de cette industrie mènent la charge selon laquelle la volonté est la solution à la maladie de l’obésité. Dr Shauna Levy, directeur médical du centre bariatrique et de perte de poids de Tulane, a déclaré à Yahoo Life. “L’ensemble de cette industrie a beaucoup à faire pour renforcer la confiance avec la société et avec les personnes vivant avec la maladie de l’obésité.”

Quel est le problème et qu’implique exactement ce nouveau programme GLP-1 ? Voici ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que le programme GLP-1 de WeightWatchers Clinic ?

La marque a annoncé le programme “changement de comportement” en décembre, déclarant que les personnes prenant des médicaments amaigrissants sont confrontées à un ensemble de défis comportementaux et nutritionnels différents dans leur parcours de perte de poids que celles qui ne prennent pas de médicaments. Au lieu d’encourager les gens à limiter leur apport calorique en attribuant des points aux aliments, ce nouveau programme vise à guider les utilisateurs à maximiser leur apport en nutriments nécessaires à mesure que leur corps s’adapte à une perte de poids rapide.

Cela survient après que Sima Sistani, PDG de WeightWatchers, ait parlé de l’évolution de la marque lors d’une conversation avec la porte-parole de longue date Oprah Winfrey, qui a récemment révélé qu’elle prenait elle-même des médicaments amaigrissants. Selon Sistani, l’état d’esprit du fondateur de la marque, Jean Nidetch — qui a déclaré que la perte de poids était une question de « choix et non de hasard » — n’est pas ce que l’entreprise représente aujourd’hui.

“Nous avons introduit la honte pour les personnes pour qui le régime et l’exercice ne suffisaient pas”, dit Sistani début octobre. “Nous voulons être les premiers à dire où nous nous sommes trompés.”

Le lancement du programme GLP-1 est la première étape dans cette direction. Comme le reconnaît la marque obésité en tant que maladie chronique nécessitant un traitement spécialisé, elle a reçu des éloges pour avoir évolué avec le temps.

«J’applaudis vraiment [WeightWatchers] pour avoir reconnu l’erreur de leurs voies, si vous voulez », dit Levy. « Il est important que ce message parvienne à notre société. »

Comment l’investissement de WeightWatchers dans les GLP-1 pourrait-il aider ?

Les experts médicaux s’accordent à dire qu’il y a un manque d’informations et de recherches sur le thème de l’obésité. “L’un des plus gros problèmes est que nous n’apprenons rien de l’obésité et de ses traitements à l’école de médecine”, explique Levy. Ainsi, même si l’existence et l’utilisation de médicaments modernes pour perdre du poids peuvent être considéré comme changeant la donne Pour l’industrie, il reste encore beaucoup d’inconnues, tant pour les praticiens que pour les patients.

« Comment puis-je les atteindre ? Comment traiter cette maladie ? À qui dois-je m’adresser ? sont quelques-unes des questions que Levy se pose presque quotidiennement, « parce que franchement, le [primary care providers] Nous n’avons pas tous une compréhension globale », dit-elle.

Si les professionnels et les institutions médicales ne fournissent pas un accès facile à ces informations et à ces prescriptions, alors une entreprise comme WeightWatchers le fera – mais ce n’est pas nécessairement une bonne chose, prévient Levy. « L’éducation et le traitement ont été sous-traités à ces prestataires tiers », dit-elle. « Et ils n’utilisent pas nécessairement une médecine fondée sur des preuves pour traiter cette maladie à long terme. »

Il existe également une lacune à combler lorsqu’il s’agit de fournir un soutien aux patients qui utilisent des médicaments amaigrissants. Il s’agit d’une refonte importante de leur mode de vie, et de nombreuses personnes ne savent pas à quoi s’attendre lorsqu’elles commencent à prendre le médicament.

“On n’a pas accordé suffisamment d’attention au type de soutien dont les gens ont besoin pour les GLP-1”, déclare Dr Mélanie Jay, directeur du programme complet sur l’obésité de NYU Langone. « Il y a des effets secondaires, il faut composer avec un traitement à long terme. Il existe des trucs et astuces pour diminuer les effets secondaires en termes de taille des repas et l’incapacité de manger des aliments très lourds ou épicés.

Un soutien est nécessaire « à la fois pour l’observance du traitement et pour l’adhésion au changement de mode de vie », ajoute Jay. “Car même si les médicaments facilitent la mise en œuvre d’un changement de mode de vie, car les patients n’ont pas aussi faim et se rassasient plus rapidement, il est néanmoins nécessaire de manger sainement.”

Gary Foster, psychologue, chercheur en obésité et directeur scientifique de WeightWatchers, souligne que tout le monde n’a pas les ressources ou l’éducation nécessaires pour le faire par lui-même. “Depuis plus d’un an, nous écoutons les personnes qui suivent un parcours GLP-1 pour mieux comprendre les éléments uniques qui devaient être abordés d’un point de vue comportemental”, a-t-il déclaré à Yahoo Life. “Nous avons écouté leurs besoins d’un point de vue nutritionnel, puis avons examiné les conseils scientifiques pour déterminer les recommandations appropriées avant de tester auprès des consommateurs.”

Le programme se concentre sur des « objectifs nutritionnels quotidiens » – comme les protéines, la consommation d’eau et les fruits et légumes – qui sont essentiels pour se sentir bien avec les GLP-1. Le programme comprend également des objectifs d’activité, des trackers permettant d’identifier les tendances individuelles tout au long d’un parcours GLP-1 et un accès à une communauté numérique de pairs et d’experts.

C’est le genre de soutien que Jay aimerait voir venir du système de santé. « Il est important que les gens puissent trouver une communauté et recevoir un soutien social. C’est une façon de contribuer à lutter contre la stigmatisation », dit-elle.

Pourquoi certains contestent l’implication de WeightWatchers dans le traitement de l’obésité

Même s’il est reconnu qu’une assistance est nécessaire pour les utilisateurs du GLP-1, nombreux sont ceux qui se demandent si WeightWatchers est la meilleure marque pour mener la lutte contre la stigmatisation. La réputation de l’entreprise depuis des décennies en tant qu’espace de culture de régimes toxiques est un problème qui demeure, selon la diététiste en santé de la population Brittany Vankirk.

« Compte tenu de l’histoire et de l’approche de WeightWatchers en matière de gestion du poids, je pense que cela va stigmatiser davantage l’obésité », a-t-elle déclaré à Yahoo Life. « Ils parlent de gens aux corps plus grands comme s’ils étaient brisés. Les personnes dans des corps plus grands n’ont pas besoin d’être réparées.

Elle poursuit : « Choisir de perdre du poids est une décision personnelle et sensible. En tant que diététiste, mon travail est de soutenir et de guider quelqu’un qui cherche à perdre du poids. Ce n’est pas mon travail de les inciter, de capitaliser, de stigmatiser ou de les intimider pour qu’ils perdent du poids.”

C’est ce dernier qui, selon elle, est ce que fait l’entreprise, tout comme d’autres défenseurs de la lutte contre les régimes, comme l’influenceuse grande taille Katie Sturino.

“C’est toujours WeightWatchers, je vous dis juste que votre corps a tort”, a déclaré Sturino dans un communiqué. Vidéo Instagram affichant une publicité pour la clinique WeightWatchers qui présente une jeune femme de taille plus. “Rien n’a changé.”

Que le programme GLP-1 soit ou non, la stigmatisation des personnes appartenant à des corps plus grands va probablement se poursuivre.

“Tant que nous ne reconnaîtrons pas pleinement, même au sein de la communauté médicale, que l’obésité est une maladie et doit être traitée par des professionnels de la santé, les WeightWatchers et les autres cultures diététiques continueront d’exister”, déclare Levy.