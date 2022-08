Weibo s’est écrasé après que les utilisateurs se sont précipités pour suivre l’avion de Nancy Pelosi en route vers Taïwan

L’épidémie mondiale de monkeypox a jusqu’à présent entraîné plus de 24 000 cas dans plus de 80 pays, et l’Organisation mondiale de la santé a averti que la fenêtre d’opportunité pour contenir la maladie et l’empêcher de devenir endémique en dehors de l’Afrique se referme rapidement. Les vaccins représentent une mesure potentiellement cruciale.

Les vaccins contre la variole du singe sont déjà déployés dans le monde entier, et des reportages ont décrit une « bousculade » alors que les pays tentent désespérément d’obtenir une partie du nombre limité de doses disponibles. Certains craignent que les pays les plus pauvres s’en passent. En même temps, il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur l’efficacité probable des vaccins. Nous avons parlé aux fabricants de vaccins, aux virologues et aux épidémiologistes pour obtenir des réponses aux questions les plus urgentes. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

Les incontournables

1 Le Kansas a voté à une écrasante majorité pour protéger le droit à l’avortement

C’est une victoire importante pour les groupes pro-choix dans l’État conservateur. (Bbc)

+ Cette décision est une bonne nouvelle pour les démocrates. (L’Atlantique $)

+ Le contrecoup post-Roe pourrait influencer les mi-parcours. (CNN)

+ Où trouver des pilules abortives et comment les utiliser. (examen de la technologie MIT)

2 Weibo a cédé sous un afflux d’utilisateurs traquant l’avion de Nancy Pelosi

Les internautes chinois suivent de près son voyage controversé à Taïwan. (Bloomberg $)

+ Elle va rencontrer le président du plus grand fabricant de puces de Taïwan. (WP $)

+ Un article expliquant comment les Chinois peuvent acheter des maisons bon marché à Taiwan “après la réunification” est devenu viral. (Vice)

+ Les téléviseurs des magasins 7-Eleven à Taïwan ont été piratés pour afficher des messages anti-Pelosi. (Initié)

3 La Terre a enregistré son jour le plus court en juin 🌏

Il a soudainement tourné plus vite, complétant sa rotation en 1,59 milliseconde en moins de 24 heures. (Le gardien)

4 Uber gagne de l’argent pour la première fois

Il n’a fallu que 13 ans et 25 milliards de dollars de pertes. (FT $)

+ Les réservations de la plateforme de covoiturage ont atteint un niveau record. (Le gardien)

+ Les accusations de fraude contre l’ancien chef de la sécurité de l’entreprise ont été rejetées. (Reuter)

+ Les gig workers ripostent aux algorithmes. (examen de la technologie MIT)

5 Nous progressons dans la lutte contre le VIH

Cela prendra du temps et de l’argent, mais les experts sont optimistes quant au fait que le virus est sous contrôle. (Économiste $)

6 Votre gadget préféré est conçu pour mourir

Les batteries irremplaçables et collées sont à blâmer, et les consommateurs devraient simplement les aspirer. (WP $)

+ Voici quelques-uns des pires contrevenants, et certains qui peuvent être réparés (pour un prix). (WP $)

7 Des milliers de portefeuilles cryptographiques Solana ont été vidés

À hauteur d’environ 8 millions de dollars de fonds. (Coin Telegraph)

+ Robinhood a été condamné à une amende de 30 millions de dollars pour avoir enfreint les règles anti-blanchiment. (Le registre)

+ Un homme qui a jeté pour 150 millions de livres sterling de bitcoins dans une décharge prévoit de le récupérer avec des chiens robots. (Le gardien)

8 Le collagène fabriqué en laboratoire n’est pas réservé aux végétaliens

Les scientifiques veulent l’utiliser comme base pour fabriquer de nouvelles protéines. (NYT $)

9 À l’intérieur de la raquette de bonbons sur Amazon avec une touche aigre 🍭

Les vendeurs se plaignent que les rivaux “livraison directe” directement des entreprises les sapent. (Bloomberg $)

10 Les juges consultent Wikipédia avant de prendre des décisions

Malgré le fait qu’il n’y a aucun moyen de vérifier les modifications avant qu’elles ne soient faites. (Filaire $)

+ Wikipédia en a assez des gens qui s’amusent avec son entrée pour la « récession ». (Bloomberg $)

+ Cet algorithme parcourt Wikipedia pour générer automatiquement des manuels. (examen de la technologie MIT)

Citation du jour

“La fête est certainement finie.”

—Serkan Toto, fondateur du cabinet de conseil en industrie du jeu vidéo Kantan Games, raconte Reuter que l’âge d’or du jeu inauguré par la pandémie s’est arrêté brutalement, le nombre de joueurs jouant et payant pour des jeux diminuant fortement.