Wegovy peut réduire la douleur au genou chez les patients souffrant d’arthrose et d’obésité

Bon jeudi ! De nouvelles recherches montrant les bienfaits supplémentaires du médicament amaigrissant Wegovy pour la santé semblent surgir chaque semaine.

Cette fois-ci, Novo Nordisk Le traitement à succès de a contribué à réduire la douleur au genou chez les patients souffrant d’un type d’arthrite et d’obésité, selon recherche publiée mercredi dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

L’étude a été financée par Novo Nordisk, qui mène plusieurs études sur les autres utilisations thérapeutiques potentielles du sémaglutide, l’ingrédient actif de Wegovy.

Les résultats de l’essai de 68 semaines pourraient être très importants pour le fabricant danois de médicaments : ils pourraient ouvrir la voie à l’approbation réglementaire du sémaglutide pour le traitement de l’arthrose, une maladie dégénérative des articulations qui provoque la dégradation du cartilage et des os de vos articulations au fil du temps.

Il s’agirait d’une nouvelle expansion des utilisations acceptées du médicament à succès.

Il s’agit du type d’arthrite le plus courant et touche environ 33 millions de personnes aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Cette maladie ne fait pas partie du vieillissement, mais elle est courante chez les adultes de 45 ans et plus.

Alors, quel est le lien entre cette maladie et l’obésité ? Le risque de développer cette maladie est quatre fois plus élevé chez les personnes obèses, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Henning Bliddal, directeur et professeur de recherche à l’Institut Parker au Danemark, dans un communiqué. déclaration.

Perdre du poids peut aider à réduire les symptômes de l’arthrose du genou, mais le respect de ces changements de mode de vie peut être difficile, a déclaré Bliddal. Il n’existe pas non plus beaucoup d’autres traitements efficaces contre cette maladie.

« Il existe un besoin important d’options de traitement non chirurgicales et durables pour les personnes souffrant d’arthrose liée à l’obésité », a ajouté Bliddal.

Examinons plus en détail le procès.

Elle comprenait environ 400 patients souffrant d’arthrose du genou. Les participants avaient en moyenne 56 ans et environ 80 % de la cohorte étaient des femmes, qui souffrent d’arthrose à des taux plus élevés que les hommes.

Les gens ont pris soit une injection hebdomadaire de sémaglutide, soit un placebo pendant 68 semaines. Tout le monde a également reçu des conseils sur la manière de maintenir un régime hypocalorique et d’intégrer l’exercice dans sa vie quotidienne.

Les patients souffrant d’arthrose qui ont suivi un régime, fait de l’exercice et pris du sémaglutide ont perdu plus de poids et ont signalé une réduction plus importante de la douleur au genou que ceux qui ont perdu du poids uniquement avec un régime et de l’exercice. À la fin de l’essai, les personnes ayant pris du sémaglutide ont perdu en moyenne près de 14 % de leur poids corporel, soit environ 33 livres, contre seulement 3 % parmi celles ayant reçu un placebo.

Les changements de poids corporel s’accompagnaient également d’une réduction de la douleur, mesurée à l’aide d’un indice spécifique qui la note sur une échelle de 0 à 100. En moyenne, les patients de l’essai ont commencé avec un score de douleur moyen de 70,9.

Ceux qui ont pris du sémaglutide ont signalé une réduction significative de la douleur – une baisse moyenne d’environ 42 points – tandis que ceux du groupe placebo ont connu une baisse moyenne de 27,5 points.

Mais il n’est pas clair si le sémaglutide apportera cet avantage à tous les patients, comme ceux légèrement obèses ou en surpoids. La plupart des personnes inscrites à l’essai avaient un IMC élevé, les chercheurs devront donc reproduire les résultats dans d’autres populations.

