Wegovy m’a aidé à perdre 50 livres. Voici comment je le garde

En janvier 2024, Gee a commencé à participer au Mayo Clinic Diet, un programme complémentaire pour ceux qui prennent des médicaments GLP-1, dans le but de poursuivre sa perte de poids et de se préparer au moment où il ne prendra plus Wegovy.

Il a commencé à prendre Wegovy en février 2023, en commençant par la dose la plus faible et en augmentant la dose. Il consultait son médecin chaque mois.

« J’étais à la limite du prédiabète et mon médecin m’a dit que si je n’apportais pas de changements, je deviendrais très probablement diabétique dans les prochaines années », a-t-il déclaré. « Et beaucoup d’hommes dans la famille de mon père sont décédés entre le début et le milieu de la quarantaine à cause de problèmes cardiovasculaires. »

Ses antécédents familiaux l’inquiétaient également, car le diabète et l’obésité étaient du côté de sa mère et les problèmes cardiaques du côté de son père.

« C’était le plus grand que j’ai jamais vécu de ma vie. J’étais inquiet parce que pendant la pandémie et lorsque je suis devenu père de trois enfants placés en famille d’accueil, je savais simplement que ces facteurs de stress s’accumulaient en quelque sorte », a-t-il déclaré à Healthline.

Outre les personnes qui souhaitent arrêter de prendre des médicaments GLP-1, il y a aussi celles qui sont obligées d’arrêter. Une analyse par Thérapeutique principale ont constaté que seulement 27 % des personnes prenant des médicaments GLP-1 prenaient encore ce médicament un an plus tard en raison d’effets secondaires ou du coût des ordonnances.

Elle a ajouté que la cause profonde de l’obésité est complexe et hétérogène.

« Pour mettre les choses en perspective, nous ne remettons jamais en question la durée du traitement pour le traitement du diabète et de l’hypertension, par exemple. Pour ces maladies et toutes les autres maladies chroniques, les patients et la société en général comprennent que sans traitement continu, leur maladie ne sera pas bien contrôlée et entraînera des complications », a déclaré Hurtado à Healthline. « Ce concept s’applique également au traitement de l’obésité. »

Pour maintenir sa perte de poids, Gee prévoit de participer au programme Mayo Clinic Diet pendant 6 mois pendant qu’il continue de prendre Wegovy, et pendant 6 mois supplémentaires après avoir arrêté le traitement.

Tara Schmidt, MEd, RDN, LDdiététiste en chef à la Mayo Clinic Diet, a déclaré que l’objectif du programme est de soutenir des personnes comme Gee.

« Notre programme met l’accent sur une approche holistique de la santé, en se concentrant non seulement sur la perte de poids, mais également sur l’établissement d’habitudes à long terme qui peuvent maintenir votre santé toute votre vie », a-t-elle déclaré à Healthline.

Bien que les médicaments anti-obésité suppriment l’appétit, Schmidt a déclaré qu’ils n’inculquent pas intrinsèquement des habitudes saines. Le programme fournit des conseils sur les changements de nutrition et de mode de vie.

« Cela garantit que, à mesure que les individus ressentent une perte d’appétit à cause des médicaments, entre autres effets secondaires, ils adoptent simultanément un mode de vie plus sain, ce qui est essentiel pour le bien-être à long terme et la gestion du poids », a-t-elle déclaré.

Grâce à une plateforme numérique, le programme propose des webinaires, des plans de repas, des programmes d’exercices et des incitations financières.

«J’essaie de développer les habitudes de vie que je sais que je dois commencer à adopter et à maintenir, car une fois que j’arrêterai de prendre le médicament, la plus grande peur est de le reprendre… en revenant à ce qui m’a poussé à le faire. à plus de 50 livres en janvier 2023 », a déclaré Gee.

Au cours de son parcours de perte de poids, il a découvert la nécessité d’améliorer ses connaissances sur les choix alimentaires sains et sur la façon d’adopter de saines habitudes alimentaires. Il a également pris conscience de sa propension à manger de manière émotionnelle.

« Il y avait cet effet de compilation de ces choses qui n’arrêtaient pas de se produire, et en conséquence, je me suis en quelque sorte perdu », a déclaré Gee. « Je pense [this is true] pour beaucoup de parents à la fin de la trentaine ou dans la quarantaine… quand vous avez des enfants, cela tourne moins autour de vous que de votre famille… mais j’ai réalisé que je ne peux pas être pleinement présente pour ma famille si je ne prends pas soin de eux. moi-même et en sacrifiant ma santé en faisant de mauvais choix en matière de nourriture et d’inactivité.