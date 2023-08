Wegovy aide à réduire les symptômes d’insuffisance cardiaque chez les personnes obèses : étude

Wegovy, le médicament de perte de poids populaire de Novo Nordisk une réduction significative des symptômes d’un type courant de insuffisance cardiaque chez les patients obèses, selon une étude clinique à un stade avancé procès sorti vendredi.

Wegovy a contribué à atténuer symptômes comme un essoufflement, de la fatigue, un gonflement des jambes et un rythme cardiaque irrégulier. Cela a également entraîné une baisse de la tension artérielle et une réduction de l’inflammation – deux marqueurs importants de la santé cardiaque.

Les résultats s’ajoutent à la liste croissante des avantages potentiels pour la santé de Wegovy, au-delà de la perte de kilos superflus. Cela pourrait potentiellement conduire à une utilisation accrue du médicament et à une couverture accrue par les assureurs. Les résultats complètent également les données d’essai révolutionnaires que Novo Nordisk a publiées plus tôt ce mois-ci, qui ont révélé que Wegovy réduisait de 20 % le risque de problèmes cardiaques graves.

« Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec la communauté clinique et les régulateurs pour aider à réaliser ce potentiel au cours des prochains mois », a déclaré Martin Lange, responsable du développement de Novo Nordisk, dans un communiqué. Il faisait référence aux bienfaits pour la santé cardiaque observés dans les deux essais.

La nouvelle étude portant sur 529 patients obèses s’est concentrée sur une maladie cardiaque connue sous le nom de fraction d’éjection préservée, ou HFpEF – une maladie qui représente environ la moitié de tous les cas d’insuffisance cardiaque et qui survient lorsque la chambre inférieure du cœur pompe moins de sang que ce dont le corps a besoin.

Environ 2,5 millions de personnes aux États-Unis souffrent de cette maladie et plus de 80 % de ces patients souffrent également d’obésité.

L’étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, a révélé que Wegovy entraînait une amélioration de près de 17 points sur une échelle de 100 points utilisée pour évaluer les symptômes de l’HFpEF.

En comparaison, les patients ayant reçu un placebo ont eu une amélioration de neuf points.

Wegovy a également entraîné une amélioration des limitations physiques : les patients ayant pris le médicament ont pu marcher plus loin en six minutes que ceux du groupe placebo.

Les personnes sous Wegovy ont également perdu environ 13 % de leur poids corporel, contre 2,6 % pour celles sous placebo, au cours de l’essai d’une durée d’un an.

Il y a eu moins d’événements graves liés à l’innocuité chez les patients prenant Wegovy par rapport à ceux prenant le placebo. Mais davantage de patients ont arrêté de prendre Wegovy en raison de problèmes gastro-intestinaux, couramment observés avec d’autres médicaments amaigrissants.

L’une des limites de l’essai était son manque de diversité : 96 % des participants étaient blancs.

Wegovy et Ozempic, le médicament contre le diabète de Novo Nordisk, ont déclenché l’année dernière une ruée vers l’or dans l’industrie de la perte de poids pour aider les patients à perdre du poids non désiré. Ils font partie d’une classe de médicaments appelés agonistes du GLP-1, qui imitent une hormone produite dans l’intestin pour supprimer l’appétit d’une personne.

Mais Novo Nordisk est aux prises avec des contraintes d’approvisionnement qui ont conduit à des pénuries des deux médicaments.

Il y a aussi rapports récents de patients ayant eu des pensées suicidaires et d’automutilation après avoir pris Wegovy et d’autres médicaments amaigrissants, ce qui a soulevé des questions sur les effets secondaires involontaires et potentiellement mortels des traitements