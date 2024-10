Wegovy a réduit de moitié l’albuminurie dans les cas d’IRC non diabétique

SAN DIEGO — Le sémaglutide (Wegovy) a réduit l’albuminurie chez les patients souffrant de surpoids ou d’obésité et d’insuffisance rénale chronique (IRC), mais sans diabète de type 2, a montré un essai randomisé.

Parmi 101 patients, ceux qui ont reçu 2,4 mg de sémaglutide pendant 24 semaines présentaient un taux de 52,1 % (IC à 95 % -65,5 à -33,4, P.Réunion de la Semaine du rein de l’American Society of Nephrology.

« Le niveau d’albuminurie a diminué progressivement à chaque étape de titration de dose et a atteint son effet maximum après 24 semaines », a-t-il déclaré. « Cet effet s’est maintenu tout au long de la période de sevrage de 4 semaines. »

Les résultats, qui ont également été publiés dans Médecine naturelles’ajoutent à un nombre croissant de preuves démontrant les bienfaits rénaux du sémaglutide, bien que des études antérieures se soient concentrées sur des patients atteints de diabète de type 2.

Par exemple, l’essai de phase III FLOW, qui a recruté des patients atteints de diabète de type 2 et d’IRC, a rapporté une réduction de 24 % du risque d’issue composite rénale avec 1 mg de sémaglutide (Ozempic). De plus, l’essai STEP-2 sur le diabète de type 2 et l’obésité a rapporté une baisse de 28 % de l’albuminurie par rapport au placebo.

Dans l’essai actuel, connu sous le nom de SMART, les enquêteurs ont randomisé 51 patients pour recevoir du sémaglutide et 50 pour recevoir un placebo. L’âge moyen était de 56 ans, 40 % étaient des femmes et 91 % étaient blancs. Le débit de filtration glomérulaire moyen estimé (DFGe) était de 65 ml/min/1,73 m2l’indice de masse corporelle (IMC) de base était de 36,2 et le UACR médian était de 251 mg/g.

La réduction de l’albuminurie avec le sémaglutide était constante dans la plupart des sous-groupes, y compris lorsqu’ils étaient stratifiés selon l’HbA1c de base (35) et l’UACR de base (2).

Il convient de noter que la réduction de l’albuminurie n’a atteint un niveau significatif que chez ceux qui ne prenaient pas d’inhibiteur du SGLT2 au départ et chez ceux présentant une étiologie d’IRC de néphrologie ischémique/hypertensive ou d’autres cas/inconnus. Les patients atteints de glomérulonéphrite chronique ou de glomérulopathie liée à l’obésité présentaient une tendance à la réduction, mais cela n’était pas significatif.

Comme prévu, les personnes sous sémaglutide ont présenté une réduction significative du poids corporel, ainsi que d’autres améliorations métaboliques, par rapport au placebo :

Poids corporel : -20,1 lb (P.

Tour de taille : -4,4 cm (P.=0,04)

Taux de protéine C-réactive haute sensibilité : -37,9 % (P.=0,01).

Tension artérielle systolique : -6,3 mm Hg (P.=0,01)

Les effets du sémaglutide sur le poids corporel ne s’étaient pas stabilisés à la semaine 24, ont noté les enquêteurs.

Bien qu’il y ait eu une diminution initiale du DFGe estimé par la créatinine dans le groupe sémaglutide à la semaine 8 (différence moyenne par rapport au placebo -4,3 mL/min/1,73 m2), les niveaux étaient similaires à la semaine 24. Aucun changement n’a été observé dans le DFGe estimé par la cystatine C ou le DFG mesuré par l’iohexol entre les groupes.

« Aucune corrélation n’a été observée entre les changements de poids corporel et le DFGe au cours d’un traitement de 24 semaines avec le sémaglutide, que le DFGe ait été estimé avec la créatinine ou la cystatine C ou mesuré avec la clairance de l’iohexol », ont écrit les chercheurs.

Heerspink a postulé qu’il n’y avait peut-être pas eu suffisamment de perte de poids pour voir une corrélation avec le changement du DFGe, ajoutant qu’il n’y avait pas non plus de corrélation entre la perte de poids et le changement du DFGe estimé par la cystatine C ou la créatinine avec des médicaments similaires comme le tirzépatide (Mounjaro, Zepbound) .

Cependant, le rétatrutide, un agoniste expérimental des récepteurs à trois hormones, qui a entraîné une perte de poids allant jusqu’à 24,2 % en 48 semaines, présentait une corrélation entre le changement de poids corporel et le DFGe, « donc peut-être 9 kg ». [weight loss seen here] n’est pas suffisant pour voir cette corrélation, et vous avez besoin de réductions plus profondes du poids corporel avant de le voir », a déclaré Heerspink.

Conformément à la classe des agonistes des récepteurs GLP-1, les taux d’effets secondaires gastro-intestinaux étaient plus élevés avec le sémaglutide, notamment des nausées (31,4 % contre 4 % des patients sous placebo), de la diarrhée (21,6 % contre 4 %) et de la constipation (15,7 % contre 8). %). Les taux d’événements indésirables graves étaient comparables entre les groupes (un événement contre deux événements).

« Cette étude soutient une étude plus vaste et plus longue chez les patients atteints d’IRC », a conclu Heerspink.

Lorsque le co-modérateur de la séance, Swapnil Hiremath, MD, de l’Université d’Ottawa au Canada, a demandé si le sémaglutide devait être testé chez les personnes ayant un IMC inférieur et une maladie rénale chronique sans diabète, Heerspink a répondu catégoriquement « oui », mais a mis en garde contre l’utilisation de ce médicament chez ces personnes. avec un IMC trop faible en raison des effets de perte de poids.

