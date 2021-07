Wegmans emménage dans l’ancien emplacement de Kmart à New York pour le premier magasin de Manhattan

Wegmans Food Markets a annoncé jeudi l’ouverture de son deuxième emplacement à New York et son premier à Manhattan, alors qu’il emménage dans l’ancien emplacement Kmart à Astor Place.

La chaîne d’épicerie avec un client culte a déclaré avoir signé un bail de 30 ans sur un emplacement d’environ 82 000 pieds carrés au 770 Broadway.

Le magasin devrait ouvrir au second semestre 2023. Wegmans a ouvert son premier magasin à New York dans le Brooklyn Navy Yard en octobre 2019.

L’accord a été négocié par Ripco Real Estate, par lequel Wegmans a signé un accord avec Sears et le propriétaire de Kmart, Transformco, pour racheter le bail de Kmart à Astor Place. L’épicier a conclu un bail à long terme avec le géant immobilier Vornado Realty Trust.

« Wegmans est unique en son genre et sera un ajout de premier ordre à Manhattan, à la fois pour les quartiers locaux et en tant que destination pour les résidents de toute l’île », a déclaré le PDG et président de Vornado, Steven Roth.

Le magasin était le dernier Kmart à Manhattan lorsqu’il a fermé ses portes de manière inattendue ce mois-ci.