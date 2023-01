Weghorst une solution à court terme pour Man United mais ils ont des projets

Cela a commencé avec Cristiano Ronaldo et devrait se terminer avec Wout Weghorst, du moins pour le moment. Mais des sources ont déclaré à ESPN que le véritable objectif de Manchester United dans sa tentative de mettre fin à une recherche de six ans pour un avant-centre est de combler un fossé jusqu’à l’été, lorsque leurs cibles prioritaires incluront Victor Osimhen, Benjamin Sesko et, s’il opte contre signature d’un nouveau contrat à Tottenham Hotspur, Harry Kane.

La signature de 75 millions de livres sterling de Romelu Lukaku d’Everton en 2017 était la seule fois depuis l’arrivée de 24 millions de livres sterling de Robin van Persie d’Arsenal en 2012 que United a fait un ajout significatif à la ligne de front avec un attaquant à son apogée. Radamel Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Odion Ighalo, Edinson Cavani et Ronaldo sont tous arrivés à United au cours de la dernière décennie, mais tous ont dépassé leur meilleur niveau et ont signé des accords à court terme.

Lukaku devait être la solution il y a six ans, mais l’international belge n’a pas été à la hauteur des attentes avant d’être transféré à l’Inter Milan deux ans plus tard pour environ 75 millions de livres sterling, et United n’a cessé de rafistoler sa force de frappe depuis.

Des sources ont déclaré que la nécessité pour United de signer un buteur éprouvé dans la fenêtre d’été a été reconnue au sein du club et qu’elle est considérée comme l’objectif principal. Cependant, la principale préoccupation de United en ce moment est de répondre à l’appel du manager Erik the Hag pour des renforts immédiats dans le département offensif de son équipe suite à l’accord mutuel de résilier le contrat de Ronaldo en novembre. Et c’est là que Weghorst correspond parfaitement à la facture.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’international néerlandais, qui a passé cette saison en prêt à Besiktas dans la Super Lig turque du leader du championnat EFL Burnley, pourrait devenir un joueur de United cette semaine si des négociations impliquant les deux clubs et United, ainsi que les représentants du joueur , procéder à un accord rapide.

Besiktas ne veut pas perdre le joueur de 30 ans, qui a marqué neuf buts en 18 matchs pour eux, mais Weghorst a clairement indiqué qu’il voulait saisir l’opportunité de jouer pour United.

Ten Hag veut un avant-centre expérimenté, un joueur pour offrir une option différente de celles qu’il a déjà à Old Trafford. Bien que Weghorst de 6 pieds 6 pouces ait eu du mal à avoir un impact en Premier League avec Burnley la saison dernière, où il n’a marqué que deux buts en 20 apparitions, ses performances à la Coupe du monde avec les Pays-Bas – il a marqué deux fois tard en quart de finale contre l’Argentine avant la défaite aux tirs au but – a souligné sa capacité à troubler les meilleures défenses.

Wout Weghorst correspond à ce dont Man United a besoin en ce moment. Alexander Scheuber – UEFA/UEFA via Getty Images

Mais Weghorst est considéré comme une solution à court terme et l’espoir au sein de United est qu’après tant de signatures provisoires dans le département offensif, il sera la solution temporaire finale. La recherche de United pour la bonne signature ce mois-ci a cependant été menée dans le cadre de certaines garde-fous stricts.

Des sources ont déclaré à ESPN que la majorité des options disponibles sont soit “les défroqués qui ne jouent pas, les attaquants qui ont été blessés ou ceux qui ne sont tout simplement pas assez bons”. Un autre problème est que de nombreux joueurs ne discuteront d’un déménagement que s’il implique un contrat d’au moins 18 mois, ce qui garantirait un accord à Old Trafford jusqu’en juin 2024, et des sources ont déclaré que United avait exclu cela parce qu’ils voulaient une table rase. la fin de la saison. Cela signifie qu’il n’y a aucune obligation de payer un attaquant qui ne jouera pas pendant encore 12 mois.

Des sources ont déclaré que United n’avait pas fait d’offre de transfert pour signer Cody Gakpo du PSV Eindhoven, qui a effectué un transfert de 37 millions de livres sterling à Liverpool le mois dernier, malgré le fait que Ten Hag ait désigné le joueur comme une signature possible. Et tandis qu’un déménagement pour Olivier Giroud de l’AC Milan était envisagé, le contrat du joueur de 36 ans à San Siro devant expirer dans six mois, des sources ont ajouté que les complications du système fiscal italien auraient signifié que l’international français serait confronté à une taxe importante. facture s’il devait partir avant l’été, ce qui excluait la perspective d’un accord à court terme à Old Trafford.

Weghorst travaille donc pour United en fonction des critères définis par le club. Si United peut négocier un moyen pour le joueur d’écourter son prêt à Besiktas, ils auraient un attaquant éprouvé qui reviendrait à Burnley une fois cette saison terminée.

À ce stade, United espère avoir obtenu sa qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine. Ten Hag a clairement indiqué qu’un nouvel attaquant est nécessaire pour aider à assurer une place parmi les quatre premiers et une telle réalisation augmenterait leurs chances de signer leur option d’attaque préférée.

L’attaquant de Napoli Victor Osimhen pourrait coûter plus de 80 millions de livres sterling à signer. Photo par Francesco Pecoraro/Getty Images

L’attaquant de Napoli, Osimhen, figure en tête de liste. L’international nigérian de 24 ans a marqué 11 buts en 16 matchs pour Naples cette saison et est considéré comme correspondant au profil de United en termes d’âge et de capacité, bien que des sources aient déclaré que le Paris Saint-Germain serait probablement intéressé à le signer. aussi.

Sesko, l’attaquant du FC Salzburg âgé de 19 ans, est une autre option, bien que plus jeune. United a envisagé une décision pour l’international slovène l’été dernier avant que le RB Leipzig – le club sœur de Salzbourg au sein du groupe Red Bull – n’accepte un contrat de 20 millions de livres sterling pour le signer à la fin de cette saison. Malgré cet accord, des sources ont déclaré que Sesko pourrait toujours être disponible si un club était prêt à faire une offre plus élevée pour racheter Leipzig.

Et puis il y a Kane, le capitaine anglais, qui entrera dans les 12 derniers mois de son contrat avec Tottenham cet été. L’attaquant de 29 ans a failli quitter les Spurs en 2021 avant que Manchester City n’abandonne ses tentatives de le signer. Mais avec la perspective que Kane parte en tant qu’agent libre en 2024, le joueur et le club font face à un été décisif, et des sources ont déclaré que United est conscient qu’ils pourraient être l’option la plus attrayante pour Kane s’il choisissait de chercher un mouvement à la fin. de la saison. Avec City signant Haaland pour 51 millions de livres sterling l’été dernier et Liverpool ajoutant Darwin Nunez et Gakpo ces derniers mois, United est le mieux placé en Premier League pour débarquer Kane, qui n’a plus que 62 buts derrière Alan Shearer dans le classement des buteurs de tous les temps. ligue.

Quelle que soit la cible de United cet été, elle doit être en Ligue des champions pour avoir un espoir réaliste de la signer. Et c’est pourquoi ils se déplacent pour signer Weghorst. Il est un moyen pour une fin, mais pour le moment, il est la meilleure option disponible.