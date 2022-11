Weeping Will Smith révèle la question déchirante que son neveu lui a posée sur le fait de frapper Chris Rock aux Oscars lors du premier chat télévisé

La star de cinéma OSCARS slap Will Smith a pleuré cette semaine en racontant comment son neveu lui avait demandé: “Pourquoi as-tu frappé cet homme, oncle Will?”.

L’acteur hollywoodien a donné une interview rampante lundi soir alors qu’il parlait de prendre d’assaut sur scène et de frapper l’hôte Chris Rock.

Reuter

Will Smith a parlé d’avoir giflé Chris Rock aux Oscars pour la première fois[/caption]

Smith, 54 ans, a blâmé la “rage refoulée” pour sa “décision horrible” après que le comédien Rock, 57 ans, ait fait une blague sur la tête rasée de la femme de Will, Jada, 51 ans, qui souffre d’alopécie.

Mais Smith a admis que l’émotion de l’incident choquant lors de la cérémonie de mars ne l’a frappé que lorsqu’il a été confronté à son jeune neveu.

Il a expliqué: «Mon neveu Dom a neuf ans et c’est le plus gentil petit garçon.

“Nous sommes rentrés à la maison et il était resté éveillé tard pour voir son oncle Will, et nous sommes assis dans ma cuisine, et il est sur mes genoux et il tient l’Oscar, et il est juste comme, ‘pourquoi as-tu frappé cet homme, oncle Sera?’.”

Smith s’est tamponné les yeux avec un mouchoir lors de l’apparition sur The Daily Show avec Trevor Noah et a plaisanté: “Merde. Pourquoi essayez-vous de m’Oprah ?

Parlant de la cérémonie, où il a remporté son premier Oscar – en étant nommé meilleur acteur pour King Richard, il a expliqué : “Ce fut une nuit horrible, comme vous pouvez l’imaginer.

« Il y a beaucoup de nuances et de complexités là-dedans.

«Mais à la fin de la journée, j’ai juste – je l’ai perdu.

“Je comprends à quel point c’était choquant pour les gens. J’étais parti. C’était une rage qui avait été embouteillée pendant très longtemps.

L’interview sur le talk-show de fin de soirée de Comedy Central était la première fois que Smith était publiquement interpellé au sujet de l’attaque.

Dans son autobiographie intitulée Will, publiée l’année dernière, Smith a raconté ses expériences en grandissant dans un foyer violent où il a vu son père attaquer sa mère – ce qui, selon lui, a été un facteur dans la gifle.

Interrogé sur ce qui l’a poussé à se déchaîner, il a poursuivi: «C’était beaucoup de choses.

« C’était le petit garçon qui a vu son père battre sa mère, tu sais ?

«Tout cela a juste bouillonné à ce moment-là.

“Ce n’est pas qui je veux être.” Smith a poursuivi en insistant sur le fait qu’il y avait d’autres facteurs en jeu dans les coulisses, mais n’a pas révélé lesquels.

Il a dit: «Je suppose que ce que je dirais, vous ne savez jamais ce que quelqu’un traverse.

«Je vivais quelque chose cette nuit-là, pas du tout que cela justifie mon comportement.

« Vous m’avez demandé ce que j’ai appris ? Et c’est que nous devons juste être gentils les uns avec les autres.

“C’est dur et je suppose que la chose la plus douloureuse pour moi, c’est que j’ai pris ma peine et que j’ai fait mal aux autres. J’ai compris qu’ils disent que blesser les gens blesse les gens.

Le nouveau film de Smith, Emancipation, est sorti sur Apple TV+ le 9 décembre, ce qui le rend éligible pour les Oscars, qui doivent avoir lieu le 12 mars.

Il incarne un esclave fouetté qui s’échappe d’une plantation.

Smith est interdit d’assister aux Oscars pour la prochaine décennie et a également démissionné de l’Académie, qui organise la cérémonie.

Pennsylvanie

Smith admet qu’il a “perdu” quand Rock a fait une blague sur sa femme Jada[/caption]