Weekend Wrap : The Family Man 2, Broken But Beautiful 3 – Liste des films et séries web que vous pouvez regarder en frénésie ! | Nouvelles de la série Web

New Delhi : Avec le week-end ici pour des vibrations relaxantes, il est temps de prendre un bol de pop-corn et de se transformer en patate de canapé ! Au milieu du verrouillage dû à la deuxième vague de COVID dans le pays, voici une liste de films et de séries Web spécialement sélectionnés, qui vous aideront certainement à faire face à ces temps difficiles. Souriez davantage et profitez de ces artistes dignes de frénésie dans le confort de votre maison :

Broken But Beautiful Saison 3

BBB-3 est maintenant disponible sur ALTBalaji et MX Player. La série Web marque les débuts numériques de Sidharth Shukla avec la débutante Sonia Rathee. « Broken But Beautiful Season 3 » est un tour complet de montagnes russes plein de drame, d’amour, de haine, de jalousie, de vengeance et d’obsession. Réalisée par Priyanka Ghose, la série Web présente également Ehan Bhat, Jahanvi Dhanrajgir, Manvir Singh, Taniya Kalra et Saloni Khanna dans des rôles clés.

Maharani

Maharani est maintenant disponible sur SonyLIV. L’original met en vedette Huma Qureshi dans le rôle principal. Le drame politique est basé sur Rani Bharati, joué par Huma, qui est une femme au foyer et a ensuite été nommée ministre en chef du Bihar après que son mari soit devenu alité. La série Web met également en vedette Amit Sial, Sohum Shah et Vineet Kumar dans des rôles clés.

Koi Jaane Na

Le film est désormais disponible sur Amazon Prime Video. Il est sorti en salles le 2 avril 2021, mais en raison de la pandémie, les fans attendaient la sortie numérique. L’histoire tourne autour d’un écrivain qui a fusionné sa réalité avec son monde fictif. Le film met en vedette Kunal Kapoor et Amyra Dastur dans les rôles principaux.

Amis : La Réunion

Enfin, l’épisode le plus attendu de « Friends: The Reunion » est sorti sur ZEE5, 17 ans après la diffusion de l’épisode final en 2004. L’épisode spécial vous emmènera sur la voie de la joyeuse balade et vous rappellera les de plaisir qu’ils ont eu en regardant le spectacle. L’épisode a vu Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et Matthew Perry assis ensemble dans une pièce et partager les anecdotes des décors d’AMIS.

‘The Family Man Saison 2’

La star de Manoj Bajpayee devrait sortir le 4 juin 2021. La suite marquera les débuts numériques de la superstar du sud Samantha Akkineni. Il présente Priyamani et Sharib Hashmi dans des rôles clés. C’est donc une situation gagnant-gagnant de tous les côtés.

Passez un bon week-end les gars !