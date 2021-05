Weekend Wrap: Cette série de films d’horreur turcs «Dabbe» n’est pas pour les timides! | Actualités des films

New Delhi: Si vous vous demandez pourquoi Dabbe – la série de films d’horreur turcs est de retour dans l’actualité, alors voici l’affaire. Apparemment, au milieu du verrouillage, une mode pour regarder Dabbe seul a commencé comme un défi sur TikTok. Et une mise en garde ici: la série Dabbe n’est PAS pour les timides.

Parmi beaucoup de ses parties, la sortie de 2013 Dabbe: The Possession est considérée comme la plus effrayante de toutes. Ceci a été réalisé et écrit par Hasan Karacadağ. C’est le quatrième film de la série D @ bbe qui fait référence à «La bête de la terre».

Le mot Dabbe fait référence à un animal ou à une créature, souvent un bébé animal en arabe classique. Plus précisément, à un bébé chameau.

Ce conte d’horreur du Moyen-Orient a une ambiance de série documentaire et tombe dans la catégorie sanglante. Les visuels et les images peuvent vous déranger, par conséquent, disons-nous, pas pour les timides.

Ce quatrième opus de la série Dabbe est basé sur la possession de Kübra – une jeune fille sur le point de se marier. Afin de la guérir, un vieil ami et psychiatre Ebru vient à sa rescousse. Cependant, les choses tournent mal et les horreurs commencent.

Le réalisateur Hasan Karacadağ a réalisé jusqu’à présent six films d’horreur basés sur le thème de Dabbe.