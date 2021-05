Week-end Wrap: Le jour de la fête des mères, regardez des films spéciaux que vous pouvez regarder avec maman chérie! | Actualités des films

New Delhi: Chaque année, la fête des mères est célébrée le deuxième dimanche de mai, et cette fois elle tombe le 9 mai. Pour célébrer l’essence de la maternité au milieu de la pandémie de coronavirus COVID-19, il est important d’assurer la sécurité de votre maman et la famille. Sortir est une mauvaise idée, alors planifiez une séance de cinéma avec maman chérie et nous sommes là pour planifier votre journée!

Le jour de la fête des mères, Jetez un œil à ces films inhabituels qui vous aideront à approfondir les aspects moins explorés des instincts maternels:

Vinglish anglais:

La légendaire première superstar féminine du cinéma indien Sridevi, vedette de «English Vinglish», met en lumière la maternité sous une forme nuancée. Réalisé par le très talentueux Gauri Shinde, English Vinglish montre le travail invisible et non reconnu que les mères consacrent chaque jour à leur famille. Comment un cours d’anglais dans un pays étranger devient la porte d’une nouvelle identité pour Shashi (Sridevi), est au cœur de ce film rafraîchissant mettant en vedette Adil Hussain, l’acteur français Mehdi Nebbou et Priya Anand.

Hamid:

Ce film de Yoodlee n’est pas un hommage sucré à la maternité, mais dépeint un protagoniste improbable qui n’a pas été souvent vu dans le cinéma grand public. Une femme cachemirienne en deuil qui se rend à plusieurs reprises dans les commissariats de police pour obtenir des informations sur son mari disparu pendant que son jeune fils trouve des moyens de se réconforter pour faire face à une tragédie indicible. Dans ce réalisateur d’Aijaz Khan, Rasika Dugal joue la mère dévastée avec une grande sensibilité tandis que Talha Arshad Reshi joue Hamid dans une performance primée au National.

Superstar secrète:

Cette production d’Aamir Khan de 2017 a exploré comment dans les ménages conservateurs, le patriarcat opprime à la fois les mères et les filles. Bien qu’il aborde des problèmes sombres tels que les rôles de genre et la violence domestique, le film avait une qualité de conte de fées à ce sujet car il traçait le vol d’un chanteur en herbe vers l’expression de soi et la liberté. Le film était un hommage à toutes les mères qui se battent pour donner à leurs filles les opportunités qu’elles n’ont pas eues. Le film a été écrit et réalisé par Advait Chandan et mettait en vedette Zaira Wasim, Meher Vij, Raj Arjun, Mona Ambegaonkar et Aamir Khan.

Ajji:

Ce film de Yoodlee ne parle pas exactement d’une mère mais d’une grand-mère dont l’instinct maternel de venger la violation de sa petite-fille la conduit vers un chemin sombre et tordu. Le film raconte l’agonie de millions de femmes qui sont marquées à vie par des crimes sexistes, mais qui sont rendues impuissantes par un système de justice édenté et les inégalités sociales. Ajji, joué par Sushama Deshpande n’est pas un super-héros mais un tailleur appauvri qui est poussé par une rage sans paroles vers la seule solution qui, selon elle, apportera la fermeture sinon la guérison à sa famille. Ce réalisateur graveleux de Devashish Makhija a gagné une renommée internationale pour sa narration sans faille et un protagoniste qui aiguise ses instincts maternels pour tuer le monstre responsable d’une tragédie irréversible. Le film mettait également en vedette Sharvani Suryavanshi, Abhishek Banerjee, Sadiya Siddiqui, Vikas Kumar, Manuj Sharma, Sudhir Pandey, Kiran Khoje et Smita Tambe dans des rôles majeurs.

Nil Battey Sannata:

Ce réalisateur d’Ashwiny Iyer Tiwari est un regard rafraîchissant sur le genre de mère que le cinéma hindi traditionnel choisit d’ignorer. Une femme de chambre avec des étoiles dans les yeux, le courage de défier les pronostics et de donner un monde d’opportunités illimitées à sa jeune fille. Swara Bhaskar essaie la mère célibataire et le décrochage du lycée Chanda Sahay avec une délicieuse positivité.

Nous souhaitons à tous une très bonne fête des mères. Restez à la maison Restez en sécurité!