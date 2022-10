Week-end violent avec quatre Palestiniens tués en Cisjordanie et un soldat israélien tué dans une fusillade à Jérusalem

CNN

—



Un soldat israélien est mort samedi à la suite d’une fusillade à un poste de contrôle militaire à Jérusalem-Est, ont annoncé les Forces de défense israéliennes (FDI) sur Twitter.

“Dans la nuit, un soldat de Tsahal a été tué après avoir été grièvement blessé par une fusillade au point de contrôle de Shu’afat”, a indiqué l’armée dans le communiqué. “Le soldat a été évacué vers un hôpital pour un traitement médical supplémentaire, où elle a été déclarée morte. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille. »

Selon un porte-parole de la police des frontières « un suspect est arrivé au point de passage de Shuafat et a tiré sur les forces de sécurité, en plus, un coup de feu a été tiré depuis un véhicule qui passait. Les gardes-frontières recherchent les suspects.

Les services d’urgence israéliens ont déclaré qu’un homme dans un état grave a été transféré à l’hôpital et qu’une autre femme a été soignée sur les lieux et est dans un état bénin.

Des hélicoptères ont pu être entendus bourdonner dans le ciel de Jérusalem alors que la police recherchait le suspect.

La fusillade s’est produite à un poste de contrôle de la zone normalement calme près du camp de réfugiés de Shuafat à Jérusalem-Est, une zone considérée comme occupée par la majeure partie de la communauté internationale.

Dans un communiqué, le Premier ministre Yair Lapid a qualifié la situation de « grave » et a déclaré que « de nombreuses forces sont déployées sur le terrain et travaillent jour et nuit pour protéger les citoyens d’Israël. Ce soir, nos pensées vont aux victimes et à leurs familles. La terreur ne nous vaincra pas, nous sommes forts, même en cette soirée difficile.

L’attaque survient après deux jours violents en Cisjordanie occupée où les forces israéliennes ont tué quatre Palestiniens, ont indiqué les autorités palestiniennes.

Le plus jeune était Adel Ibrahim Daoud, 14 ans, abattu vendredi près du mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie, a indiqué le ministère palestinien de la Santé, selon l’agence de presse de l’Autorité palestinienne WAFA.

Interrogées sur la mort de Daoud, les Forces de défense israéliennes ont déclaré que « pendant les activités opérationnelles de routine de Tsahal, les soldats de Tsahal ont repéré un suspect qui leur lançait des cocktails Molotov à côté de la ville de Qalqilya. Les soldats ont riposté par des tirs à balles réelles. Un coup a été identifié. L’incident est en cours d’examen.

Le même jour, dans un village au nord-ouest de Ramallah, un jeune de 17 ans a été abattu lors d’affrontements avec des soldats israéliens. WAFA a déclaré que les villageois « contrecarraient une attaque des colons israéliens contre le village » lorsque les soldats ont ouvert le feu. Tsahal a déclaré qu’ils répondaient à « des dizaines de suspects (jetant) des pierres » sur une colonie israélienne et attaquant des soldats et « ont répondu par des mesures pour disperser les manifestations et une procédure d’arrestation de suspects comprenant des tirs à balles réelles ».

Samedi, deux Palestiniens de 17 ans ont été tués lors d’une opération militaire israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Tsahal a déclaré que des forces se trouvaient dans le camp de réfugiés de Jénine pour arrêter un « agent du Jihad islamique » qui, selon elle, était « impliqué dans des activités terroristes, planifiant et exécutant des tirs contre des soldats de Tsahal dans la région ».

« Pendant l’activité, des dizaines de Palestiniens ont lancé des engins explosifs et des cocktails Molotov sur des soldats de Tsahal et des coups de feu ont été tirés sur eux. Les soldats ont riposté par des tirs à balles réelles vers les suspects armés. Les coups ont été identifiés.

La Cisjordanie occupée, en particulier les régions de Jénine et de Naplouse, se trouve dans une situation de plus en plus instable et dangereuse, car des affrontements quasi quotidiens ont lieu entre l’armée israélienne et les Palestiniens.

Israël a régulièrement attaqué des villes et des villages de Cisjordanie occupée, affirmant qu’il visait des militants et leurs caches d’armes avant qu’ils n’aient la possibilité de pénétrer en Israël et de mener des attaques. L’opération, baptisée “Breaking the Wave” par Tsahal, a été lancée après une série d’attaques contre des Israéliens. Au moins 20 Israéliens et étrangers ont été tués dans des attaques visant des civils et des soldats en Israël et en Cisjordanie depuis le début de l’année.

Plus de 105 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes jusqu’à présent cette année, ce qui en fait l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens dans les territoires occupés depuis 2015, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués s’affrontaient violemment avec des soldats lors d’opérations militaires, bien que des dizaines de civils non armés aient également été tués, ont déclaré des groupes de défense des droits de l’homme, dont B’Tselem.

Dans un communiqué, le Coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, s’est dit « alarmé par la détérioration de la situation sécuritaire, notamment la recrudescence des affrontements armés entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est ».

« La montée de la violence en Cisjordanie occupée alimente un climat de peur, de haine et de colère. Il est crucial de réduire les tensions immédiatement pour ouvrir l’espace à des initiatives cruciales visant à établir un horizon politique viable », a déclaré Wennesland.