Week-end rock au Kelowna Curling Club pour Gem and Mineral Show

CanGems a organisé le Gem and Mineral Show annuel au Kelowna Curling Club du 16 au 18 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News)

CanGems était de retour à Kelowna du 16 au 18 juin avec des vendeurs de pierres et de pierres précieuses de partout en Colombie-Britannique et en Alberta.

Melissa Robak, PDG de Silver Cove, la société propriétaire de CanGems, a déclaré qu’un peu moins de 50 fournisseurs avaient repris le club de curling de Kelowna pour le week-end.

« Il y a eu beaucoup de monde cette année… Je dirais que la soirée d’ouverture seule, je pense que nous avons eu environ 600 personnes », a déclaré Robak, estimant que tout le week-end a vu plus de 2 000 participants.

C’était la deuxième année que CanGems organisait l’événement.

« Nous avions l’habitude de venir à Kelowna sous le nom de Rock and Gem, donc avec Silver Cove, nous avions l’habitude de venir remplir tous les espaces. Nous voulions vraiment avoir l’opportunité de partager cela avec tous les incroyables vendeurs que nous voyons tous les jours. C’est pourquoi nous avons transformé cela en un événement CanGems. Silver Cove est toujours là, mais nous ne prenons qu’une part beaucoup plus petite.

Des colliers et des bagues à la décoration intérieure et aux bols chantants, il y en avait pour tous les goûts.

« Nous avons toujours aimé venir dans cette région. Tant de gens incroyables sont ici, tant de collectionneurs et de designers de cristal et tout le reste.

CanGems organise des spectacles à travers le pays. Visitez le site web cangems.ca pour trouver d’autres événements ou devenir vendeur.

