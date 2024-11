Week-end plus frais avec risque de pluie pour la région de Phoenix

PHOENIX (AZFamille) —Il y a de plus en plus de nuages ​​aujourd’hui, avec un maximum proche de 80 dans la vallée. Il y aura un léger risque d’averses ou d’orages ce soir, et quelques averses ou orages sont possibles dimanche.

Cependant, il est probable que toute la vallée ne recevra pas de pluie, et les endroits qui en recevront ne connaîtront probablement que de légères quantités. Les sommets de dimanche se situeront dans les années 70.

Des averses sont probables dans certaines parties des montagnes dans la nuit de dimanche. Un peu de neige se mélangera à la pluie, avec moins de 1 pouce de neige attendu entre 6 000 et 7 000 pieds et 3 pouces possibles au-dessus de 7 000 pieds.

Les sommets dans la vallée devraient rester dans les années 70 pendant la majeure partie de la semaine de travail.

