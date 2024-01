Week-end NFL Super Wild Card : équipe PFF de la semaine et récompenses des joueurs | Actualités, classements et statistiques de la NFL

• Tous les regards sont tournés vers Jordan Love après des débuts fascinants en séries éliminatoires : Il a réalisé deux lancers importants et a aidé les Packers à prendre une grosse avance contre les Cowboys de Dallas.

• Puka Nacua reprend là où il s’était arrêté en saison régulière : Le receveur recrue a accumulé cinq réceptions de plus de 15 verges et a forcé cinq plaqués manqués après l’attrapé.

Temps de lecture estimé : 2 minutes

QB : Jordanie Amour, Packers de Green Bay

RB : Aaron Jones, Packers de Green Bay

WR : Puka Nacua, Rams de Los Angeles

WR : Roméo Doubs, Packers de Green Bay

TE : Jake Ferguson, Cowboys de Dallas

Fléchir: WR DeVonta Smith, Eagles de Philadelphie

LT : Jordan Mailata, Eagles de Philadelphie

LG : Isaac Seumalo, Steelers de Pittsburgh

C : Coleman Shelton, Rams de Los Angeles

RG : Graham Glasgow, Lions de Détroit

RT : Zach Tom, Packers de Green Bay

BORD: Aidan Hutchinson, Lions de Détroit

BORD: Léonard Floyd, Billets de buffle

DI : Chris Jones, Chefs de Kansas City

DI : Calijah Kancey, Boucaniers de Tampa Bay

KG: Christian Harris, Texans de Houston

KG: Terrel Bernard, Billets de buffle

CB : Derek Stingley Jr., Texans de Houston

CB : Jaire Alexandre, Packers de Green Bay

S : Darnell Savage, Packers de Green Bay

S : Ifetu Melifonwu, Lions de Détroit

Fléchir: CB Desmond Roi II, Texans de Houston

K : Chase McLaughlin, Boucaniers de Tampa Bay

P : Jack Renard, Lions de Détroit

K/PR : KaVontae Turpin, Cowboys de Dallas

ST: Chamarri Conner, Chefs de Kansas City

JOUEUR OFFENSIF DE LA SEMAINE : QB JORDAN LOVE, GREEN BAY PACKERS

Love a organisé l’un des débuts en séries éliminatoires les plus dominants de tous les quarts-arrière de l’histoire de la NFL, avec 16 sur 21 pour 272 verges et trois touchés. Il a terminé le match avec deux lancers importants et aucun jeu digne d’un chiffre d’affaires.

JOUEUR DÉFENSIF DE LA SEMAINE : LB CHRISTIAN HARRIS, HOUSTON TEXANS

La performance de Harris en tête d’affiche était un retour d’interception pour un touché qui a essentiellement scellé la victoire éventuelle des Texans contre le Browns de Cleveland. Il a également bien fait les petites choses, ne ratant aucune de ses sept tentatives de plaquage.

RECRUE DE LA SEMAINE : WR PUKA NACUA, RAMS DE LOS ANGELES

Dans une confrontation entre Nacua et le quart-arrière des Texans CJ Stroud, nous avons donné un léger avantage à Nacua en raison de la domination de sa sortie. Il a terminé avec cinq réceptions de 15 verges ou plus, faisant sentir les défenseurs à gauche et à droite pour cinq plaqués manqués après la capture.

LIGNE OFFENSIVE DE LA SEMAINE : CHEFS DE KANSAS CITY

La ligne offensive de départ des Chiefs s’est combinée pour permettre seulement sept pressions sur 47 blocages de passes, avec Patrick Mahomes être touché ou limogé une seule fois dans le match.