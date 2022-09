Week-end d’ouverture à domicile des West Kelowna Warriors – Kelowna Capital News

La saison de hockey commence ce week-end autour de l’Okanagan et les Warriors de West Kelowna ont annoncé les détails de leur match d’ouverture à domicile.

Après avoir lancé la saison les 23 et 24 septembre sur la route contre les Capitals de Cowichan Valley et les Grizzlies de Victoria respectivement, les Warriors organiseront leur week-end d’ouverture à domicile les vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre.

Le vendredi, les Warriors affrontent le Wenatchee Wild tout en portant des maillots orange spéciaux sur lesquels on peut lire “Every Child Matters” sur le devant pour la Journée de la vérité et de la réconciliation.

« Nous avons le privilège d’organiser notre match d’ouverture à domicile le jour de la vérité et de la réconciliation et d’aider à sensibiliser le public à un message très important », a déclaré le président de l’équipe, Chris Laurie. « Nous espérons que nos chandails Every Child Matters contribueront à susciter la conversation et à recueillir des fonds pour la Residential School Survivors Society. Nous encourageons tous les résidents de West Kelowna à venir soutenir l’événement.

Il y aura un encan silencieux pendant le match pour les chandails portés par le match, et tous les profits iront à la Residential School Survivors Society.

L’équipe organisera également une cérémonie sur la glace avant le match de samedi soir contre les Vees de Penticton en l’honneur de l’ancien guerrier Parm Dhaliwal, retrouvé mort dans un hôtel de New York fin juillet.

Le domicile des Warriors est Royal LePage Place à West Kelowna.

Les billets pour un seul match sont en vente pour le week-end d’ouverture à domicile des Warriors et sont disponibles ici.

