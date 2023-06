Week-end de sport de haut niveau et d’un temps incroyable sous la menace de grèves ferroviaires, de fanatiques de l’écologie et de manifestants pour les droits des animaux

UN WEEK-END de sport de haut niveau et d’un temps incroyable est menacé pour des centaines de milliers de personnes à cause des grèves des chemins de fer, des manifestants pour les droits des animaux et des fanatiques de l’écologie.

Les chefs des syndicats ferroviaires de Killjoy causent une misère maximale aux fans qui se dirigent vers la finale de la FA Cup, le Derby d’Epsom et le match de cricket de l’Angleterre avec l’Irlande.

Des milliers de personnes devraient se diriger vers la côte, mais les routes seront bondées car les trains restent dans les voies d'évitement

Manchester City affrontera ses voisins United lors de la finale de la FA Cup à Wembley, mais de nombreux fans ne pourront pas faire le voyage en raison de grèves de train

Les chefs des syndicats ferroviaires de Killjoy causent un maximum de misère aux fans qui se dirigent vers la finale de la FA Cup, le Derby d'Epsom et le match de cricket de l'Angleterre avec l'Irlande

Et la police a jeté «un anneau d’acier» autour de grands événements alors que Animal Rebellion et Just Stop Oil menacent de semer le chaos.

Animal Rising veut ruiner le Derby avec plus de 1 000 personnes visant à prendre d’assaut la course de chevaux, à la suite de perturbations au Grand National en avril.

La vague de perturbations survient alors que les prévisionnistes prédisent davantage de temps pour les barbecues, les températures devant grimper la semaine prochaine. Les plages ont été bondées toute la semaine alors que les vacanciers à mi-parcours ont profité au maximum de l’arrivée de l’été.

Mais de nouvelles grèves des syndicats des chemins de fer ont de nouveau provoqué le chaos des voyages pour des millions de personnes.

Après les débrayages du RMT hier, les membres du syndicat des chauffeurs Aslef débrayent aujourd’hui pour la deuxième fois cette semaine dans leur différend sur les salaires.

Le patron d’Aslef, Mick Whelan, a nié qu’il soit coordonné pour cibler la finale de la FA Cup, alors que les fans affluent à Wembley depuis Manchester pour regarder United jouer à City.

Mais le fan de City, Martyn Jackson, 44 ans, un constructeur qui devra conduire depuis Chester, a déclaré: «C’est choquant ce qu’ils ont fait.

«Ils savent avec arrogance le chaos et la souffrance que cela va causer.

« Ce sont les gens qui travaillent dur qui seront durement touchés. »

Le député conservateur Greg Smith, du Transport Select Committee, a fustigé «les barons syndicaux prenant plaisir à détruire le week-end des gens, à détruire notre économie et à saper le plaisir des grands événements».

Et le député conservateur Nigel Mills a ajouté : « C’est la mère de tous les week-ends pour les manifestants et ceux qui participent à des grèves. Ils veulent semer le plus de chaos possible.

Des grèves ferroviaires ont également frappé les concerts de Beyoncé au stade Tottenham Hotspur au nord de Londres. Cependant, le chef du RMT, Mick Lynch, s’est vanté avec arrogance que les débrayages paralysants, qui ont duré près d’un an, avaient été un «succès» – bien qu’aucun accord salarial n’ait été conclu.

L’ancien ministre Brendan Clarke-Smith a riposté en déclarant : « Le succès consiste à réaliser quelque chose dont vous pouvez être fier.

Le Derby d'Epsom se déroule également, mais est perturbé par les manifestations pour les droits des animaux

Le temps des barbecues est en route pour de nombreuses régions du Royaume-Uni

« Ce gros chat syndical n’a absolument rien fait d’autre que ruiner les week-ends des gens et monter le public contre les grévistes.

« C’est pourquoi j’attends avec impatience que le gouvernement introduise avec succès des niveaux de service minimum et profite aux citoyens décents et travailleurs de ce pays. »

Pendant ce temps, la police de Surrey a averti qu’elle ne tolérerait pas les risques pour la sécurité publique après qu’une porte-parole d’Animal Rising a déclaré qu’elle ferait « ce qui est nécessaire », y compris enfreindre la loi, au Derby.

Un autre des dirigeants du groupe a déclaré qu’il « cherchait à provoquer l’annulation ou un retard important ».

Les manifestants de Just Stop Oil ont déclaré que la FA Cup figurait sur une « liste noire » de cibles où ils souhaitaient provoquer des perturbations. Le match test à Lord’s en est un autre, et un membre du groupe a averti: « Nous n’exclurons rien d’autre. »