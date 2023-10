Grand Patron 17 c’est le discours de la ville. Le spectacle a débuté le 15 octobre et suscite tout l’amour du public. Cela fait presque une semaine que la série est diffusée et maintenant, l’épisode le plus attendu de la série va commencer. Oui, nous parlons de l’épisode ka vaar du week-end avec l’animateur Salman Khan. De nombreux téléspectateurs de l’émission la regardent juste pour voir le verdict de Salman Khan sur les candidats. Il donne toujours son point de vue sur le week-end ka vaar, ce qui aide les téléspectateurs et les concurrents à avoir une bonne idée de l’émission.

Nous sommes samedi et nous verrons Salman Khan donner son avis sur la première semaine de Grand Patron 17. La promo du week-end ka vaar est sortie. Ce week-end, nous verrons Tiger Shroff et Kriti Sanon venir Grand Patron 17 pour promouvoir leur prochain film, Ganapath.

Kangana Ranaut rejoint Salman Khan

Ils jouent également à des jeux amusants avec Salman Khan liés à Grand chef et danser sur leur chanson de Ganapath. Kangana Ranaut participe également au week-end Ka Vaar pour promouvoir son film Téjas. Kangana rencontrant Salman sera une histoire intéressante dans l’actualité du divertissement.

Salman critique Isha Malviya

Plus tard, nous voyons Salman Khan s’adresser aux candidats. On le voit s’en prendre d’abord à Isha Malviya. Il rappelle à Isha comment elle a accusé Abhishek Kumar de violence physique lors de la grande première et qu’elle était même prête plus tard à partager la chambre avec lui.

Il lui a demandé si elle savait qu’il s’agissait d’une allégation sérieuse qu’elle avait formulée dès le premier jour. Salman a en outre mentionné qu’Isha qualifie Mannara Chopra d’égocentrique, mais qu’à l’heure actuelle, Isha est la personne la plus obsédée par elle-même. Grand Patron 17.

Jetez un oeil à la dernière promo de Bigg Boss 17

Pour ceux qui ne le savent pas, Isha et Abhishek se seraient fréquentés alors qu’ils travaillaient ensemble à Udaariyan. Cependant, ils ont eu une vilaine rupture et nous les avons vus se battre le premier jour de Grand patron 17.

Un aperçu de la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17

Ils se sont même battus devant Salman Khan et plus tard dans la maison également. Cependant, en peu de temps, Isha a noué un lien avec Abhishek. Bigg Boss lui a également demandé si elle voulait Abhishek dans la maison Dil et elle a répondu oui. Même les internautes ne sont pas satisfaits de cette fausseté qu’Isha décrit à l’intérieur de la maison.